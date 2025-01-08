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Убийца сестры предстал перед судом

Инара Рафикгызы
12:41 1064

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу 27-летнего Тебриза Гасымова, обвиняемого в убийстве собственной сестры.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, обвиняемый отказался выступать в суде, лишь подтвердив показания, данные следствию: «Я все рассказал на следствии. Если понадобится, выскажусь позже».

В качестве свидетеля был вызван брат обвиняемого, Бехман Гасымов. Он также отказался давать показания. В этой связи были оглашены показания свидетеля, данные следствию. По утверждению Гасымова, покойная Тахмина вела легкомысленный образ жизни. В свои 20 лет девушка была дважды разведена, имела ребенка и собиралась вступить в третий по счету брак. Семья девушки была не в восторге от такого положения дел: «Мы нашли ее и привезли домой, заставив жить вместе с нами. Между Тахминой и моим братом Тебризом часто возникали ссоры из-за ее легкомысленного образа жизни. Тахмина устроилась на работу в магазин и возвращалась домой поздно».

Свидетель рассказал, что в день происшествия он отправился к месту работы сестры, чтобы забрать ее домой. Последняя отказалась, заявив, что до дома ее подвезет менеджер магазина. «Уже дома мать спрашивала у Тахмины, почему та приехала с другим мужчиной. Говорила, что так нельзя, ведь соседи могут заподозрить неладное. Сестра ответила, что это ее личное дело». Далее, по словам свидетеля, домой вернулся другой брат Тахмины, Тебриз Гасымов: «Мой брат зашел в комнату, где отдыхала Тахмина. Я пошел следом и увидел, что он душит ее. Пытался остановить Тебриза, но не смог». 

В суде Бахман Гасымов подтвердил свои показания, данные следствию, добавив, что его брат добровольно сдался полиции. 

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