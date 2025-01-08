США и Франция обсудили Грузию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро обсуждал и вопрос Грузии.

Блинкен повторил, что отступление «Грузинской мечты» от демократии вызывает «глубокую обеспокоенность», и отметил, что введение санкций в отношении должностных лиц, а также приостановление помощи правительству являются результатом действий партии Иванишвили, включая выборы, «вызвавшие много вопросов».

«И Франция, и Соединенные Штаты стали свидетелями отката демократии, что вызывает глубокую тревогу. И это не только демократический регресс, но и отступление от чаяний абсолютного большинства грузинского народа – строить будущее, которое будет все ближе и ближе к Европе.

Мы увидели репрессивные действия правительства против людей, которые хотят говорить свободно и открыто, и мы и наши партнеры предприняли шаги: ввели санкции в отношении лидера партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также других членов правительства.

Мы прекратили американскую помощь правительству Грузии. Вместе почти со всеми партнерами в ОБСЕ, включая Францию, мы запустили Венский механизм ОБСЕ, чтобы дать понять, что предпринимаемые шаги, включая законодательство, которое серьезно ограничивает пространство для свободы выражения мнений и действий гражданского общества, должны быть изменены.

Думаю, вы видите четкое единство вокруг этой цели между Соединенными Штатами, Францией и многими другими странами, которые сталкиваются с очень печальными действиями грузинского правительства».