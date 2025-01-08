Обвалились и валютные резервы Китая

Об этом говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в декабре уменьшились на 1,9% - до $3 трлн 202,4 млрд по сравнению с $3 трлн 265,9 млрд в предыдущий месяц.

Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали их сокращение до $3,25 трлн.

Накануне сообщалось, что опасения инвесторов по поводу возможных новых тарифов избранного президента США Дональда Трампа против Китая привели к тому, что курс китайского юаня по отношению к доллару снизился до RMB7,33 за $1. Это минимум c июня 2023 года.

Между тем доллар США подорожал на 2,6% к корзине основных мировых валют.