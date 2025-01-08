Активисту Аббасову вынесли приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу общественного активиста Раиля Аббасова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Махиры Керимовой подсудимый был приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Раиль Аббасов был задержан 20 сентября прошлого года. Ему предъявили обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) и арестовали на четыре месяца. Аббасов не признал себя виновным.