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Канада собирается ответить США

13:18 849

Министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон заявил о подготовке ответных мер против США в случае введения Трампом пошлин на канадские товары. Канадская сторона готова нанести ощутимый ущерб американской экономике, стремясь избежать подобного развития событий.

«Если США действительно решат ввести тарифы, то Канада должна будет ответить, мы разрабатываем список ответных мер. Этот список, безусловно, будет направлен на то, чтобы причинить огромную боль США», - сказал министр.

Уилкинсон подчеркнул, что канадцы готовы оказать давление на Трампа, чтобы избежать введения пошлин на канадские товары. Несмотря на жесткую риторику, министр отметил, что он не рассматривает принятие ответных пошлин как неизбежный шаг.

Ранее, в декабре, Дональд Трамп угрожал ввести пошлины против Евросоюза, если страны Европы не увеличат закупки нефти и газа у Соединенных Штатов. Также он заявлял, что Вашингтон обложит торговыми пошлинами в размере 100% товары из стран БРИКС в случае создания объединением новой валюты или отказа от доллара.

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