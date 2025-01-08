Генпрокуратура Азербайджана вносит ясность...

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в заявлении Генпрокуратуры, сделанном в ответ на обращение гражданки Солмаз Зейналовой, говорится следующее: «На основании многочисленных обращений граждан в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в рамках которого было проведено предварительное следствие. Установлено, что Илькин Абульфаз оглу Бабаев в составе группы лиц по предварительному сговору, включавшей Эльдара Мурадова, Мобиля Гасанзаде, Аллахгулу Мамедова, Асафа Агазаде, а также в соучастии с Нахидом Шамшировым, обманным путем завладел денежными средствами 32 человек на сумму свыше 700 тысяч манатов. В том числе от семи человек было похищено более 240 тысяч манатов под предлогом помощи в трудоустройстве, подготовке земельных документов, признании образовательных документов и других услуг.

В социальных сетях распространилась информация о якобы необоснованном привлечении Илькина Абульфаз оглу Бабаева к уголовной ответственности в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, а также о непривлечении других лиц к ответственности.

В связи с указанными деяниями Илькину Бабаеву и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, причинившее крупный ущерб), 310 (присвоение полномочий должностного лица) и другим статьям. Уголовное дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 мая 2023 года, где продолжается его рассмотрение.

Кроме того, Нахид Шамширов был привлечен к ответственности по статьям 178.3.2, 310 и другим, однако, скрывшись от следствия, объявлен в международный розыск. На основании решения Бинагадинского районного суда в отношении него была избрана заочная мера пресечения в виде ареста.

Также отмечается, что в Главном управлении ранее проводились три отдельных расследования в отношении Илькина Бабаева по статьям 178.2.1, 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершенное группой лиц, повторно, с использованием служебного положения и с причинением значительного ущерба) и другим. Все три дела были переданы в суд: по двум из них вынесены обвинительные приговоры, по одному производство было прекращено без оправдательных оснований.

Кроме того, в период содержания Илькина Бабаева в Бакинском следственном изоляторе он был привлечен к ответственности по статье 317-2.1 (ношение, хранение и использование запрещенных предметов заключенными) Уголовного кодекса. Это дело было направлено в Сабунчинский районный суд для рассмотрения по существу.