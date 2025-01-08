Зурабишвили показала свой «новый офис президента» и заявила, что едет на инаугурацию Трампа

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на прошедшем в Тбилиси брифинге сообщила, что намерена отправиться на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа по приглашению конгрессмена Джо Уилсона. Об этом пишет «Эхо Кавказа».

Отмечается, что Зурабишвили намерена провести в США встречи на высоком уровне.

Зурабишвили также сообщила, что продолжает контакты с европейскими партнерами и заверяет, что они якобы не признают парламент, правительство и президента Грузии.

Кроме того, Зурабишвили на брифинге представила свой новый офис, заявив, что в нем продолжит выполнять «функции президента». «Я хотела бы поприветствовать вас в новом офисе, возможно, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь царит настрой, и здесь продолжаются функции президента в этой стране, которая сегодня находится в очень глубоком кризисе», - сказала Зурабишвили на брифинге.