Россиян оставят и без видеоигр

«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей», — написал Володин в телеграм-канале. Он не уточнил, о каких именно играх идет речь, и не назвал конкретные ограничения, которые предполагается ввести. При этом подчеркнул, что в первую очередь речь идет о защите детей.

Володин также разместил под своим постом опрос, в котором спросил подписчиков, поддерживают ли они принятие подобной инициативы. По состоянию на 12:00 по московскому времени (13:00 по бакинскому) в опросе приняли участие более 113 тыс. человек, из которых 71% высказались положительно, а 26% — отрицательно.

В декабре 2024 года первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать прокатные удостоверения на компьютерные игры, распространяющиеся в России. По ее словам, это необходимо, чтобы контролировать контент игр, который является «очень сильным оружием влияния» на детей.

После этого депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что на рассмотрение нижней палаты поступил законопроект, который вводит маркировку видеоигр в зависимости от их содержания. При этом он подчеркивал, что инициатива не содержит запрета иностранных игровых сервисов, как и «невыполнимых требований» к ним.