Пентагон о вторжении в Гренландию

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заверила, что не осведомлена о каких-либо планах Вашингтона по вторжению в Гренландию. «Я не осведомлена о каких-либо планах этого», - ответила она 8 января на регулярном брифинге на вопрос журналиста о наличии у американского военного ведомства таких планов на случай, если поступит соответствующий приказ.

«Я не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации», - добавила Сингх.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 января заявил, что идея присоединения Гренландии к США, продвигаемая избранным американским президентом Дональдом Трампом, плоха, не будет реализована на практике и не заслуживает обсуждения.

Трамп, выступая 7 января перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отказался гарантировать, что не прибегнет к решению вопросов о Панамском канале и Гренландии силовым путем или с помощью принуждения в экономической сфере. Ранее он заявлял, что США необходимо вернуть контроль над Панамским каналом, а также высказывался о присоединении Гренландии, являющейся датской автономией, к американской территории.