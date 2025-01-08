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Украинский прифронтовой город под угрозой

13:55 697

Линия фронта находится в двух километрах от границы города Купянска Харьковской области Украины. Российские войска продолжают штурмовые действия, пытаясь выйти на центр города.

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает NV.

Беседин назвал обстановку возле Купянска «очень сложной». Накануне россияне совершили более 12 штурмов в направлении Петропавловка — Голубовка, который относится к центральной части города Купянска. Также войска РФ пытаются выйти на основную трассу Сватово — Купянск, чтобы потом зайти на левый берег города.

«Крайне сложная ситуация, которая несет угрозы для Купянского направления, Волчанского направления. Враг пытается закрепиться в городе Двуречная, это правобережная часть Оскола. Если ему удастся перебросить технику на правый берег, то будет угроза захода в тыл на Волчанском направлении и в Купянске», — сказал Беседин.

Напомним, с 27 февраля 2022 года Купянск был захвачен российскими войсками. В сентябре этого же года армия Украины освободила город.

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