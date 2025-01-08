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Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»

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Россия «заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании» крушения лайнера «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании, чтобы определить причины этой катастрофы», - сказал Песков журналистам.

Он также заявил, что Москва ждет «результаты работы соответствующей комиссии» и добавил, что российские специалисты «оказывают содействие расследованию».

«Президент Путин и президент Алиев дважды говорили по телефону. Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Президентом Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления», - подчеркнул Песков.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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