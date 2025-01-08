Бабека Рзаева арестовали в зале суда

В Нахчыване завершился судебный процесс по делу Бабека Рзаева, ранее работавшего адвокатом. Нахчыванский городской суд приговорил Рзаева к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Подсудимый был арестован в зале суда.

Расследование началось на основании материалов, предоставленных прокуратурой Нахчыванской Автономной Республики. По данным следствия, в июне 2024 года адвокат, пользуясь реальным или предполагаемым влиянием, обещал гражданам помощь в решении уголовного дела, находившегося на рассмотрении суда. За свои «услуги» он требовал незаконное денежное вознаграждение.

На основании доказательств Рзаеву предъявили обвинение по статье 312-1.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, предусматривающей наказание за незаконное влияние на решения должностных лиц, или так называемую «торговлю влиянием».

Сначала обвиняемый был помещен под арест: позже мера пресечения была заменена на домашний арест. Кроме того, президиум Коллегии адвокатов 25 сентября 2024 года приостановил деятельность Рзаева и направил в суд требование об исключении последнего из состава организации.