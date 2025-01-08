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Кремль о вступлении Армении в ЕС

14:02 700

В Кремле заявили, что возможное вступление Армении в Евросоюз - это ее суверенное право, но быть членом двух разных международных организаций невозможно.

"Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, - это невозможно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Москвы по вопросу о перспективах вступления Армении в Евросоюз. Соответствующая процедура начата властями закавказского государства.

Представитель Кремля отметил при этом: "Безусловно, это суверенное право Армении. Мы знаем, что членство в ЕАЭС выгодно".

Уточнив, что это Евросоюз инициирует процесс вступления Армении в эту организацию, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: "Здесь еще нужно понять, какая позиция на этот счет у Евросоюза. Мы хорошо знаем пример с Турецкой Республикой, которая уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя".

По словам Пескова, "исходить в реальности надо из тех рабочих механизмов, интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали, которые продолжают работать на благо народов и стран, участвующих в них (в ЕАЭС)".

Касаясь выгод и преимуществ, которые Ереван получает от членства в ЕАЭС, представитель Кремля отметил, что, "называя вещи своими именами, это дает весьма и весьма положительные дивиденды для Армении как государства и народа этой страны".

"Собственно, это измеряется в процентах, повышенных темпах роста в связи с членством в ЕАЭС и т.д. и т.п.", - сказал Песков.

Ранее в четверг правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз.

В одобренном документе говорится, что Армения "объявляет о начале процесса по членству" в Европейском союзе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.

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