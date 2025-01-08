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Москва об отношениях с Баку и Ереваном

14:12 399

Москва заинтересована в мире, стабильности и безопасности на Кавказе и продолжит развивать отношения с Баку и Ереваном.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Южный Кавказ - не далекий для России регион: «И мы хотим, чтобы на Кавказе были мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность. Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и мы дорожим этими отношениями. И мы намерены делать все, что от нас зависит, для того чтобы и дальше эти отношения развивать».

На вопрос, были ли у президента РФ Владимира Путина в последнее время контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Песков ответил, что «в эти дни контактов не было».

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