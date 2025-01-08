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Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking)

14:48 904

27 декабря, в день своего 20-летнего юбилея, Халг Банк провел открытие обновленного офиса персонального банковского обслуживания (Private Banking), созданного для предоставления клиентам особых и индивидуализированных услуг. Этот шаг стал очередным важным этапом на пути к обеспечению высокого уровня удовлетворенности премиальных клиентов.

«Высокий уровень обслуживания клиентов и удобный доступ к современным банковским услугам для нас всегда остаются приоритетом. Офис Private Banking, ориентированный на премиальные стандарты обслуживания, уделяет особое внимание потребностям клиентов, обеспечивая их комфорт и профессиональное обслуживание. Наша цель — оправдать ожидания клиентов данного сегмента, предлагая им индивидуальный подход, специальные услуги, а также эксклюзивные банковские решения», — отметил Председатель Правления, Главный Исполнительный Директор Халг Банка Камран Меджидов.

В концепции офиса сочетаются комфорт и эксклюзивность, основанные на максимальном внимании удобству клиентов. В офисе предусмотрены специально оформленные и оснащенные современными технологиями залы и комнаты для обслуживания, а также созданы все условия для делового общения с личным банковским менеджером.

В офисе персонального обслуживания предлагаются финансовые решения и профессиональные консультации, адаптированные к потребностям клиентов. Услуги включают размещение вкладов, операции с пластиковыми картами, кредиты, расчетно-кассовое обслуживание, обмен валют и другие виды персонального банковского обслуживания.

Офис Private Banking расположен в административном здании головного офиса Халг Банка по адресу: город Баку, проспект Иншаатчылар, 22L. Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.

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