Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»

«В отличие от администрации Джо Байдена, у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть конкретная, продуманная и прагматичная политика в отношении Южного Кавказа и, в частности, сотрудничества с ведущей экономикой региона – Азербайджаном», - сказал в интервью haqqin.az американский политик Борис Пинкус, руководитель Республиканской партии в 45-м округе Ассамблеи штата Нью-Йорк. По его словам, одной из характерных примет внешнеполитического курса администрации Байдена являлось отсутствие осмысленной политики на Южном Кавказе.

«Не было понятных целей и задач США, отстаиваемых в южнокавказском регионе, - подчеркнул Пинкус. - Все действия Байдена в отношениях с Грузией, Арменией и Азербайджаном не опережали события, а шли вслед за ними в быстро меняющейся конфигурации Южного Кавказа. Но Трамп, как человек рассудительный и дальновидный, смотрит на мировые процессы, в первую очередь, сквозь призму экономических интересов США, и только потом фокусирует внимание на политических задачах. При таком подходе открываются отличные перспективы сотрудничества США с Азербайджаном как ключевым игроком на Южном Кавказе. Трамп прекрасно понимает, что Азербайджан — это не только энергоресурсы, но и широкие логистические возможности, транспортно-транзитная инфраструктура, выход через Каспийское море на Центральную Азию, граница с Ираном и другие факторы. Будучи опытным бизнесменом, Трамп умеет строить взаимовыгодные связи. Он часто повторяет: «Если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно». Полагаю, это жизненное кредо новоизбранного президента США носит принципиальный характер…» Американский политик считает, что наделавшие немало шума заявления Трампа о необходимости установить контроль США над Гренландией и Панамским каналом являются одним из элементов внешней политики, направленной против России и Китая.

«Понятно, что речь идет не об аннексии, что практически невозможно при демократии, а о возобновлении функционирования американской военной базы Туле в Гренландии, - уточнил Пинкус. – Для США эта база - кратчайший путь в Арктику, где пытаются хозяйничать Россия и Китай. А потому цель Трампа – выдавить их из стратегически важного региона, с территории которого Россия при попустительстве Байдена реально угрожает Норвегии и другим скандинавским странам. Гренландия — прекрасный плацдарм, позволяющий остановить Россию, которая считает, что Арктика принадлежит ей. То же самое касается и Китая, планирующего не только открыть в Гренландии военную базу, но и добывать на острове редкоземельные металлы, которые очень нужны самой Америке. Что же касается Панамского канала, то хочу напомнить, что в свое время США вложили в его прокладку и строительство миллиарды долларов. Начиная с 1903 года, когда был подписан Гаванский договор, США на «вечные времена» обладали исключительными правами на управление и эксплуатацию самого канала и территории вдоль его трассы шириной в 10 миль, а Панама получила за это определенные компенсации и преимущества. Контроль над каналом перешел Панаме только 31 декабря 1999 года, когда вступил в силу Панамский договор, подписанный в 1977 году президентом США Джимми Картером и лидером Панамы Омаром Торрихосом. В результате США оставили за собой право на присутствие в зоне канала военно-морских сил, а также интересы в регионе, включая торговлю и военное присутствие, в то время как Панама по сей день отвечает за управление каналом и его развитие. Сегодня за прохождение своих судов через Панамский канал США платят Панаме по максимуму. А парадокс в том, что два порта из пяти на единственном канале, соединяющим Тихий океан с Атлантическим, принадлежат… Китаю! Так что понять возмущение новоизбранного президента совсем несложно. «Вы что там, совсем с ума посходили?! - спрашивает Трамп у правительства Панамы. - Мы подарили этот канал вам, а не Китаю, который является сегодня главным экономическим соперником Америки!..» Думаю, не только в Панама-сити, но и в Пекине уже поняли, что США не дадут КНР устанавливать свои порядки над Панамским каналом».

Комментируя планы Трампа, связанные с вхождением Канады в состав США в качестве 51-го штата, Борис Пинкус заявил, что они продиктованы огромным трафиком через Канаду китайского синтетического наркотика фентанил и незаконной миграцией из Канады в США. «В Китае фентанил производят в промышленных масштабах, - подчеркнул политик. – Речь идет о наркотике, действие которого в 50 раз сильнее героина. Фентанил очень дешевый, а потому воздействует на психику намного сильнее традиционных опиоидов. Помимо готовых наркотиков, которые китайцы провозят из Канады, они также поставляют прекурсоры (химикаты, играющие ключевую роль в синтезе наркотиков – ред.) наркокартелям Мексики, где их используют для незаконного производства и контрабанды фентанила в США. И хотя руководство КНР утверждает, что производством фентанила занимаются частные компании, а незаконному обороту наркотиков они противостоят как могут, все это ложь. На самом деле производство и трафик фентанила осуществляются под полным контролем правительства Китайской Народной Республики, которое стремится таким путем уничтожить США изнутри. В Соединенных Штатах от передозировки китайского наркотика ежедневно умирают по 500-600 человек. Что же касается незаконной миграции, то приведу только один факт: каждые сутки через канадскую границу в США проникает от двух до трех тысяч нелегальных мигрантов». По мнению американского политика, в ближайшие пять лет США будут строить с Китаем принципиально новые отношения.

«Америка обязательно подружится с КНР против России, - считает Пинкус. - Примерно так же, как в 70-80-е годы ХХ века США дружили с Китаем против СССР. Тогда президент Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер смогли противопоставить СССР и Китай, что во многом предопределило демонтаж советской империи. Теперь перед США стоит примерно такая же задача - отделить Китай от России. Для этого у Трампа есть все необходимые экономические и политические инструменты. Как известно, Китай сегодня использует политику peaceful invasion. То есть «мирное завоевание мира». Сегодня в мире нет уголка, где не было бы «чайнатауна». Китайцы приезжают и оседают в США, Великобритании, Франции, в других странах. При этом большинство из них не интегрируются в общество, где они живут, а многие занимаются экономическим и технологическим шпионажем. Хочу напомнить, что в годы первой президентской каденции Трампа среди обучающихся в США китайских студентов были выявлены тысячи случаев промышленного шпионажа. В результате сами китайцы практически ничего не изобретают, а все, что они производят, делается на основе ворованных американских и европейских технологий. К слову, в первую каденцию Трамп вел борьбу с несправедливой конкуренцией со стороны Китая. Тогда пошлины на американские товары в КНР в три раза превышали пошлины на ввоз китайских товаров в США. И это Дональд Трамп, а не Джо Байден добился того, что в итоге Китай ежегодно платит за экспорт своей продукции в Америку по 350 миллиардов долларов. В то же время важно понять: даже несмотря на то, что 40 процентов экономики Китая зависит от США, экономически Америка также зависима от Китая - в США очень много товаров китайского производства, и власти в Пекине это осознают. Словом, между Вашингтоном и Пекином много взаимно интересующих вопросов, а потому, уверен, что Дональд Трамп сумеет договориться с Си Цзиньпином, который вынужден дружить с США. Ведь в Китае работает более пяти тысяч американских компаний. Среди них есть мелкие, но есть и такие мегакорпорации, как Intel, Microsoft, Tesla, обеспечивающие стабильной работой десятки тысяч китайцев.