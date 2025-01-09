Зеленский уже в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони и проведет с ней переговоры.
Изначально Зеленский планировал встретиться в Италии с президентом США Джо Байденом, но последний отменил свой визит в страну.
January 9, 2025
*** 15:22
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на заседание «Рамштайн», в котором примут участие министры обороны 54 стран.
Ранее также прошло заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, и министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Основной акцент был сделан на утверждении стратегических «дорожных карт» по каждому из 8-ми направлений, которые определят военные нужды Украины до конца 2027 года, в частности, системах ПВО, артиллерийском вооружении, дронах, бронетехнике, воздушных силах и морской безопасности.
Теперь ряд встреч запланирован и у Зеленского.
January 9, 2025