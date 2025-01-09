Зеленский уже в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони и проведет с ней переговоры.

Изначально Зеленский планировал встретиться в Италии с президентом США Джо Байденом, но последний отменил свой визит в страну.