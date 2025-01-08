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Принадлежавшую Гульнаре Каримовой зону отдыха передали профсоюзам

15:34 1145

Зона отдыха «Сиджак» в Ташкентской области, принадлежавшая старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, которая в настоящее время отбывает тюремное заключение, передана в управление Федерации профсоюзов Узбекистана. Об этом информирует Anhor.uz.

Согласно сообщению, зону отдыха не раз пытались продать, однако все было безуспешно.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнара Каримова, накануне Нового года была переведена в 42-ю колонию в Зангиатинском районе. Издание отмечает, что на данный момент официальные ведомства не предоставили сведений о том, где находится Каримова, в каком учреждении отбывает наказание и когда завершится ее срок заключения.

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