«Делаю все, чтобы завершить войну с достоинством в этом году»

«Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы. И я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью - нашей, а не российской, этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры», - сказал Зеленский.

Украина делает все возможное для того, чтобы закончить войну в этом году. Прекращение войны является общей целью Украины и ее партнеров, а не России, сказал президент Владимир Зеленский, выступая на заседании в формате «Рамштайн». Его заявления приводит РБК-Украина.

По мнению президента Украины, Северная Корея изучает современную войну на примере России: «Они не ценят свой народ, они его теряют - 4 тысячи на сегодня. Но Пхеньян получает дешевый опыт для реэкспорта войны, возможно, там, в Индо-Тихоокеанском регионе».

Зеленский считает, что санкции нужно ввести против всех элементов российской энергетики, а российский танкерный флот должен быть остановлен. Ведь военный бюджет России на 2025 год на 25% превышает прошлогодний.

«Если мы хотим остановить убийства, мы должны перекрыть денежный поток Путина. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его ближайшее окружение скажет ему, что у него закончились деньги», - утверждает Зеленский.

Он также сказал, что Украина ищет как можно больше инструментов, чтобы «принудить Россию к миру»: «Мы все понимаем - сегодня цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину - и всех нас сломать, и вас тоже. Поэтому наша цель найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру».

Зеленский в своем выступлении назвал Курскую операцию ВСУ «одной из главных побед Украины» с начала полномасштабной войны. Чтобы противостоять Украине, Россия стянула с фронта почти 60 тысяч военных: «Возьмем Курскую операцию - это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны. Чтобы справиться с этим, России пришлось стянуть с украинского фронта почти 60 тысяч военных».

Он напомнил, что в этот понедельник, 6 января, прошло пять месяцев с начала Курской операции. Украинские войска продолжают удерживать буферную зону на территории России. «Многие российские угрозы и смелые претензии оказались блефом - особенно после перемещения украинцев в Курскую область. И я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем работать еще больше, чтобы подтолкнуть Россию к миру», - сказал президент Украины.