Банк ABB внедряет SİMA İmza для упрощения бизнес-процессов

Банк ABB активно использует SİMA İmza, разработанную ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, для расширения своих цифровых сервисов. Этот инструмент упрощает взаимодействие с банком, улучшая клиентский опыт и делая процессы максимально удобными.

Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут зарегистрироваться в системе интернет-банкинга Банка ABB (cb.abb-bank.az) с помощью SİMA İmza. После входа в систему управление всеми бизнес-процессами становится полностью цифровым, без необходимости посещения Банка. С помощью SİMA İmza доступны следующие возможности:

открытие банковских счетов;

денежные переводы и операции конвертации;

государственные платежи;

платежи ANIPay;

подписание заявлений на кредиты;

операции с банкоматами и POS-терминалами;

подтверждение заявлений на согласие AKБ и Asan Finance;

использование небанковских услуг, включая налоговые операции (подача деклараций) и таможенные процедуры.

Получить SİMA İmza можно онлайн, без необходимости посещения сервисных пунктов. Для этого достаточно загрузить приложение SİMA İmza и пройти регистрацию.

Дополнительную информацию о SİMA İmza можете найти на сайте www.sima.az или по телефону горячей линии 157.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.