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Сирийцы массово возвращаются из Турции на родину

16:20 753

После смены власти в Сирии резко ускорились темпы возвращения сирийцев на родину, за последний месяц их число достигло 52,6 тыс.

Такие цифры привел глава МВД Турции Али Ерликая.

«До 8 декабря [2024 года], когда в Сирии сменилась власть, ежемесячно в страну возвращались в среднем по 11 тыс. человек. Это данные за 11 месяцев до декабря прошлого года. Сразу после смены власти в Дамаске эти цифры резко выросли. За последний месяц из Турции в Сирию добровольно вернулись 52,6 тыс. человек», - заявил министр журналистам на КПП «Джильвегезю» в провинции Хатай. Это один из погранпереходов, через который продолжается возвращение сирийцев.

Ерликая пояснил, что за последний месяц в составе семей вернулись 41,4 тыс. человек, остальные сирийцы возвращались поодиночке.

«На сегодняшний день у нас остаются 2,88 млн сирийцев. Их достойное и безопасное возвращение на родину продолжается», - добавил министр.

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