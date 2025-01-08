Иран показал новый дрон: копия израильского беспилотника
16:28 842
В Иране презентовали новый барражирующий боеприпас под названием «Резван», сообщают иранские издания.
Заявленная дальность полета дрона составляет 20 км, продолжительность - 20 минут. Отмечается, что в ближайшие дни в распоряжение иранской армии поступит 1 000 новых стратегических дронов.
Новая разработка иранцев является копией израильского беспилотника-камикадзе Hero-30 и предназначена для поддержки на коротких дистанциях в боевых условиях.
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