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Иран показал новый дрон: копия израильского беспилотника

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16:28 842

В Иране презентовали новый барражирующий боеприпас под названием «Резван», сообщают иранские издания.

Заявленная дальность полета дрона составляет 20 км, продолжительность - 20 минут. Отмечается, что в ближайшие дни в распоряжение иранской армии поступит 1 000 новых стратегических дронов.

Новая разработка иранцев является копией израильского беспилотника-камикадзе Hero-30 и предназначена для поддержки на коротких дистанциях в боевых условиях.

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