Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от ранее планировавшейся поездки в США на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, намеченную на 20 января.

Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на одного из помощников главы израильского правительства.

Источник издания не уточнил, по какой причине глава израильского правительства отказался от этих планов.