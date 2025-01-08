USD 1.7000
EUR 1.7524
RUB 1.6268
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа

16:30 826

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от ранее планировавшейся поездки в США на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, намеченную на 20 января.

Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на одного из помощников главы израильского правительства.

Источник издания не уточнил, по какой причине глава израильского правительства отказался от этих планов.

Российский деятель оскорбил Ильхама Алиева. Что думает Кремль?
Российский деятель оскорбил Ильхама Алиева. Что думает Кремль?
17:12 17
Минспорта награждает лучших спортсменов года
Минспорта награждает лучших спортсменов года
17:11 40
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
14:48 2720
Доктор исцелял смертью
Доктор исцелял смертью слово публицисту
02:14 11539
Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа
Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа
16:30 827
«Делаю все, чтобы завершить войну с достоинством в этом году»
«Делаю все, чтобы завершить войну с достоинством в этом году» заявления Зеленского
16:07 1239
Французы ушли, президент в опасности
Французы ушли, президент в опасности в Африке черт ногу сломает
15:26 1823
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
13:54 6118
Встречайте, генератор хаоса
Встречайте, генератор хаоса главная тема
8 января 2025, 22:55 7646
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий; все еще актуально
8 января 2025, 21:30 9655
Финальный удар Байдена по России
Финальный удар Байдена по России
14:29 3708

ЭТО ВАЖНО

Российский деятель оскорбил Ильхама Алиева. Что думает Кремль?
Российский деятель оскорбил Ильхама Алиева. Что думает Кремль?
17:12 17
Минспорта награждает лучших спортсменов года
Минспорта награждает лучших спортсменов года
17:11 40
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
14:48 2720
Доктор исцелял смертью
Доктор исцелял смертью слово публицисту
02:14 11539
Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа
Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа
16:30 827
«Делаю все, чтобы завершить войну с достоинством в этом году»
«Делаю все, чтобы завершить войну с достоинством в этом году» заявления Зеленского
16:07 1239
Французы ушли, президент в опасности
Французы ушли, президент в опасности в Африке черт ногу сломает
15:26 1823
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
13:54 6118
Встречайте, генератор хаоса
Встречайте, генератор хаоса главная тема
8 января 2025, 22:55 7646
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий; все еще актуально
8 января 2025, 21:30 9655
Финальный удар Байдена по России
Финальный удар Байдена по России
14:29 3708
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться