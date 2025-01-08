Асму Асад заподозрили в работе на разведку Британии

В документах утверждается, что в 1990-х Асма Асад получила работу в американском банке JP Morgan в Лондоне благодаря сотруднице британской разведки Элизе Боулер, которая обеспечила ей должность. Отмечается, что сирийские власти могли знать о таких контактах Асад. По этой причине, пишет Sky News Arabia, тогдашний глава государства Хафез Асад был против брака своего сына с Асмой. Однако, подчеркивает телеканал, подтвердить достоверность этих документов пока невозможно.

В конце декабря газета The Times сообщала, что Асма Асад не сможет вернуться в Великобританию, так как у нее истек срок действия паспорта страны.