Ильхам Алиев соболезнует Грузии
16:50 629
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с гибелью пятерых детей в результате пожара.
«Глубоко потрясены известием о гибели пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района. Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших детей, всему народу Грузии», - говорится в письме.
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