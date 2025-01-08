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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Ильхам Алиев соболезнует Грузии

16:50 629

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с гибелью пятерых детей в результате пожара.

«Глубоко потрясены известием о гибели пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района. Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших детей, всему народу Грузии», - говорится в письме.

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