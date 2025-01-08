Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией…
Всего за несколько дней до возвращения в Белый дом Дональда Трампа, США готовятся подписать с Арменией соглашение о стратегическом партнерстве.
Об этом 8 января сообщил из Вашингтона лидер партии «Во имя республики» Арман Бабаджанян.
По словам Бабаджаняна, соглашение охватывает несколько ключевых направлений, включающих вопросы безопасности. В частности, речь идет о модернизации оборонных систем Армении, совместных учениях и инициативах по обеспечению региональной стабильности. Все это, как утверждается, даст Армении более действенные инструменты для защиты своего суверенитета.
На состоявшейся в тот же день пресс-конференции в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщение Бабаджаняна опровергать не стал.
«У нас [с США] идет стратегический диалог, который мы договорились поднять до уровня стратегического партнерства, - отметил министр. - Конечно, существует документ или документы, связанные с этим. Также запланирована встреча. Посмотрим, к каким результатам это приведет, если следить за новостями».
Армянская сторона не уточнила, когда и где состоится встреча официальных делегаций двух стран.
«Мы можем подождать несколько дней и посмотреть», - добавил Мирзоян.
Позже Госдепартамент США, отвечая на запрос радиостанции «Голос Америки», также воздержался от комментариев.
«Вашингтон пока не считает необходимым делать заявление или давать комментарии по этому вопросу», - заявили в Госдепартаменте.
Напомним, что о намерении вывести отношения Армении и США на уровень стратегического партнерства было объявлено еще в июле 2024 года в ходе состоявшегося в Ереване стратегического диалога. Тогда американскую делегацию возглавлял Джеймс О’Брайен, помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. А во второй день переговоров к обсуждениям присоединился заместитель госсекретаря по политическим вопросам Ричард Верма.
В совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров, было отмечено, что США и Армения намерены вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, предполагающий углубление сотрудничества между странами в сфере безопасности, укрепление демократических институтов, а также достижение устойчивости в экономике и в ряде других областей.
Особо подчеркивалось, что США играют важную роль в укреплении обороноспособности Армении, включая проведение совместных военных учений, подготовку военного персонала и тесное взаимодействие в других сферах.
С тех пор переговоры между представителями США и Армении продолжались на разных уровнях. В декабре Вашингтон посетил министр обороны Армении Сурен Папикян, после встречи с которым министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что визит Папикяна имел «историческое значение».
Очевидно, что администрация Байдена, опасаясь, что отношения с Арменией не будут для Дональда Трампа приоритетными, стремится поставить команду республиканцев перед фактом и подписать стратегическое соглашение с Ереваном до возвращения Трампа в Белый дом. Это закономерно, если учесть, что поддержка Армении была ключевым приоритетом администрации Байдена на Южном Кавказе и негативно сказалась на отношениях между США и Азербайджаном.
Два дня назад в интервью местным телеканалам президент Ильхам Алиев резко раскритиковал политику администрации Байдена в отношении Южного Кавказа. Глава государства отметил, что окружение Байдена рассматривало связи с Азербайджаном через призму либо азербайджано-армянских отношений, либо отношений США с Арменией. Что в итоге нанесло ущерб американо-азербайджанским отношениям.
Ильхам Алиев добавил, что надеется на установление хороших отношений и конструктивного диалога между Азербайджаном и администрацией Трампа.
Не секрет, что в команде Трампа и в его ближайшем окружении есть люди, имеющие тесные связи с армянской диаспорой в США, включая будущего госсекретаря сенатора Марко Рубио. В то же время, многие аналитики считают, что во внешнеполитическом куре команды Трампа Южный Кавказ и, в частности, Армения вряд ли будут играть приоритетное значения. Ну, а если 47-й президент США будет рассматривать Южный Кавказ исключительно через призму национальных интересов, то предпочтение, скорее всего, будет отдано отношениям с Азербайджаном, а не с Арменией. О чем в один голос и утверждают американские аналитики.
И тут, естественно, возникает резонный опрос: если документ о стратегическом партнерстве США с Арменией будет подписан до инаугурации Дональда Трампа, сможет ли новая администрация США пересмотреть этот документ или вообще отказаться от его реализации?
Отвечая на этот вопрос, Арарат Мирзоян подчеркнул, что соглашение о стратегическом партнерстве подписывается не с администрациями, а с Соединенными Штатами Америки.
«Конечно, будут различия в сценариях и взглядах администраций, как и в других странах, - признал глава МИД Армении. - Но мы имеем дело с Соединенными Штатами Америки - страной, где, как правило, существует институциональная память, есть институциональные традиции и политика. Если это продолжается, то в итоге ничего не меняется: мы развиваем наши отношения с США, а не с нынешней или уходящей администрацией».
Следует отметить, что Россия, вероятно, будет выступать категорически против того, чтобы Армения подняла отношения с США до уровня стратегического партнерства. Как известно, российские официальные лица не раз заявляли, что развитие связей Вашингтона с Ереваном направлено на «вытеснение Москвы из региона», и предупреждали, что такой внешнеполитический курс может привести Армению к «украинскому сценарию». Из чего следует, что для защиты своих интересов Москва может не ограничиться дипломатическими угрозами и прибегнуть к использованию военных рычагов.