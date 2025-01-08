Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией…

Всего за несколько дней до возвращения в Белый дом Дональда Трампа, США готовятся подписать с Арменией соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом 8 января сообщил из Вашингтона лидер партии «Во имя республики» Арман Бабаджанян. По словам Бабаджаняна, соглашение охватывает несколько ключевых направлений, включающих вопросы безопасности. В частности, речь идет о модернизации оборонных систем Армении, совместных учениях и инициативах по обеспечению региональной стабильности. Все это, как утверждается, даст Армении более действенные инструменты для защиты своего суверенитета.

На состоявшейся в тот же день пресс-конференции в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщение Бабаджаняна опровергать не стал. «У нас [с США] идет стратегический диалог, который мы договорились поднять до уровня стратегического партнерства, - отметил министр. - Конечно, существует документ или документы, связанные с этим. Также запланирована встреча. Посмотрим, к каким результатам это приведет, если следить за новостями». Армянская сторона не уточнила, когда и где состоится встреча официальных делегаций двух стран. «Мы можем подождать несколько дней и посмотреть», - добавил Мирзоян. Позже Госдепартамент США, отвечая на запрос радиостанции «Голос Америки», также воздержался от комментариев. «Вашингтон пока не считает необходимым делать заявление или давать комментарии по этому вопросу», - заявили в Госдепартаменте.

Напомним, что о намерении вывести отношения Армении и США на уровень стратегического партнерства было объявлено еще в июле 2024 года в ходе состоявшегося в Ереване стратегического диалога. Тогда американскую делегацию возглавлял Джеймс О’Брайен, помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. А во второй день переговоров к обсуждениям присоединился заместитель госсекретаря по политическим вопросам Ричард Верма. В совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров, было отмечено, что США и Армения намерены вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, предполагающий углубление сотрудничества между странами в сфере безопасности, укрепление демократических институтов, а также достижение устойчивости в экономике и в ряде других областей. Особо подчеркивалось, что США играют важную роль в укреплении обороноспособности Армении, включая проведение совместных военных учений, подготовку военного персонала и тесное взаимодействие в других сферах.

С тех пор переговоры между представителями США и Армении продолжались на разных уровнях. В декабре Вашингтон посетил министр обороны Армении Сурен Папикян, после встречи с которым министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что визит Папикяна имел «историческое значение». Очевидно, что администрация Байдена, опасаясь, что отношения с Арменией не будут для Дональда Трампа приоритетными, стремится поставить команду республиканцев перед фактом и подписать стратегическое соглашение с Ереваном до возвращения Трампа в Белый дом. Это закономерно, если учесть, что поддержка Армении была ключевым приоритетом администрации Байдена на Южном Кавказе и негативно сказалась на отношениях между США и Азербайджаном. Два дня назад в интервью местным телеканалам президент Ильхам Алиев резко раскритиковал политику администрации Байдена в отношении Южного Кавказа. Глава государства отметил, что окружение Байдена рассматривало связи с Азербайджаном через призму либо азербайджано-армянских отношений, либо отношений США с Арменией. Что в итоге нанесло ущерб американо-азербайджанским отношениям. Ильхам Алиев добавил, что надеется на установление хороших отношений и конструктивного диалога между Азербайджаном и администрацией Трампа.