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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Минспорта награждает лучших спортсменов года

ОБНОВЛЕНО
Отдел спорта
19:38 988

Церемонию открыл министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

"Встречи со спортсменами по итогам года стали традиционными. Президент Ильхам Алиев награждает представителей спортивной общественности. Я думаю, что ни в одной стране мира такие встречи не проводятся. Сегодня будут награждены лучшие. В голосовании участвовали федерации, журналисты и комиссия министерства", - сказал министр. 

Далее был продемонстрирован видеоролик, посвященный спортивным итогам года.

*** 17:11

Сегодня в Buta Palace пройдет церемония награждения лучших спортсменов, тренеров и других представителей спортивной общественности по итогам 2024 года.

В мероприятии, проводимом Министерством молодежи и спорта, также будут отмечены лучшие команды, клубы, федерации, арены, судьи, врачи, представители СМИ и т.д.

Лучшие определялись в два этапа: путем голосования среди федераций, журналистов и в соцсетях, а также специальной комиссией Минспорта.

Церемония должна была состояться 26 декабря, но была перенесена на начало года в связи с трауром в память о жертвах авиакатастрофы самолета AZAL.

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