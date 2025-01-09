Минспорта награждает лучших спортсменов года

"Встречи со спортсменами по итогам года стали традиционными. Президент Ильхам Алиев награждает представителей спортивной общественности. Я думаю, что ни в одной стране мира такие встречи не проводятся. Сегодня будут награждены лучшие. В голосовании участвовали федерации, журналисты и комиссия министерства", - сказал министр.

Сегодня в Buta Palace пройдет церемония награждения лучших спортсменов, тренеров и других представителей спортивной общественности по итогам 2024 года.

В мероприятии, проводимом Министерством молодежи и спорта, также будут отмечены лучшие команды, клубы, федерации, арены, судьи, врачи, представители СМИ и т.д.

Лучшие определялись в два этапа: путем голосования среди федераций, журналистов и в соцсетях, а также специальной комиссией Минспорта.

Церемония должна была состояться 26 декабря, но была перенесена на начало года в связи с трауром в память о жертвах авиакатастрофы самолета AZAL.