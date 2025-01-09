Российский деятель оскорбил Ильхама Алиева. Что думает Кремль?

В Кремле не знакомы с высказываниями члена Общественной палаты и политолога Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы, действительно, не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов. Конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации министерства иностранных дел. Вот на это нужно ориентироваться», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Владимир Карасев в своем телеграм-канале оскорбительно высказался в адрес президента Азербайджана после его заявлений о самолете Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines.

Президент Азербайджана заявил, что «вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения».

На борту самолета было 67 граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России. Выжили 29 человек.