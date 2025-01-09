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Продлен арест бывшему главе бакинского бульвара

18:14 1319

Продлен срок ареста бывшему председателю правления Управления Приморского бульвара Ильгару Мустафаеву, арестованному по подозрению в присвоении особо крупной суммы денег и превышении должностных полномочий.

Как сообщает haqqin.az, данное решение принял Бинагадинский районный суд на основании ходатайства следственного органа. Срок ареста продлен на 4 месяца.

Отметим, что И.Мустафаев арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Он обвиняется в присвоении более 2 миллионов манатов. Мустафаеву предъявлены обвинения по статьям 179.4 (Присвоение в особо крупном размере) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. Бинагадинский районный суд ранее избрал в отношении его меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца 20 дней.

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