Продлен арест бывшему главе бакинского бульвара
Продлен срок ареста бывшему председателю правления Управления Приморского бульвара Ильгару Мустафаеву, арестованному по подозрению в присвоении особо крупной суммы денег и превышении должностных полномочий.
Как сообщает haqqin.az, данное решение принял Бинагадинский районный суд на основании ходатайства следственного органа. Срок ареста продлен на 4 месяца.
Отметим, что И.Мустафаев арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Он обвиняется в присвоении более 2 миллионов манатов. Мустафаеву предъявлены обвинения по статьям 179.4 (Присвоение в особо крупном размере) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. Бинагадинский районный суд ранее избрал в отношении его меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца 20 дней.