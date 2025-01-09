Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы»

Месяц спустя после падения режима Асада в Сирии в другом многострадальном государстве Ближнего Востока также наметились серьезные подвижки в сторону нормализации. Ливан впервые за два года смог избрать президента страны. Им стал командующий ливанской армией Джозеф Аун. На заседании парламента Ливана, где происходило голосование, присутствовали представители США, Франции, Саудовской Аравии, Катара и Египта, что подчеркивало крайнюю заинтересованность этих стран в политической нормализации. С 2022 года, когда закончились шестилетние полномочия Мишеля Ауна, в Ливане никак не могли из-за политических разногласий выбрать нового главу государства.

Кандидату необходимо было заручиться поддержкой 86 депутатов из 128-ми. В первом туре голосования Джозеф Аун получил 71 голос. В оппозиции ожидаемо оказались депутаты от шиитских партий «Амаль» и «Хезболла», а также их христианского союзника Свободного патриотического движения. Они изначально хотели отдать свои голоса председателю христианской партии «Аль-Марада» Сулейману Франжье, считавшемуся фаворитом выборов, но тот снял свою кандидатуру в пользу командующего. В состоявшемся спустя пару часов втором туре голосования Джозеф Аун набрал 99 голосов и стал новым президентом Ливана. 61-летний генерал Аун командовал ливанской армией с марта 2017 года, пользуется уважением как в военных кругах, так и у западных, и у арабских партнеров Ливана. Помимо военного образования, имеет степень в области политологии со специализацией в международных отношениях.