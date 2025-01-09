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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза

18:19 2241

Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

Кошта выразил Алиеву и всему азербайджанскому народу соболезнования в связи с авиакатастрофой, а также заявил, что ЕС поддерживает позицию Азербайджана касательно всестороннего расследования крушения.

Президент Азербайджана поблагодарил за соболезнования. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по транспортным вопросам, в частности о перевозках по Среднему коридору, проекте создания коридора «зеленой» энергии, соединяющего регионы Каспийского и Черноморского бассейнов, экспорте азербайджанского газа в страны ЕС и сотрудничестве в области энергетики.

В завершение стороны договорились о продолжении контактов.

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