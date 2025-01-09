Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза

Кошта выразил Алиеву и всему азербайджанскому народу соболезнования в связи с авиакатастрофой, а также заявил, что ЕС поддерживает позицию Азербайджана касательно всестороннего расследования крушения.

Президент Азербайджана поблагодарил за соболезнования. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по транспортным вопросам, в частности о перевозках по Среднему коридору, проекте создания коридора «зеленой» энергии, соединяющего регионы Каспийского и Черноморского бассейнов, экспорте азербайджанского газа в страны ЕС и сотрудничестве в области энергетики.

В завершение стороны договорились о продолжении контактов.