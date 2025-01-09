Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю

Как уже ранее сообщал haqqin.az, Германия представила Евросоюзу два документа с предложением о частичной отмене санкций против Сирии. А за несколько дней до инициативы немцев с инициативой смягчения санкций выступили и США. Новый крен в ближневосточной политике Берлина происходит после громкого визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и ее французского коллеги Жан-Ноэля Барро в Дамаск. Европейские страны удовлетворены возможным выводом из Сирии вооруженных формирований России и Ирана, но, в то же время, весьма осторожны в вопросе формирования отношений с новой администрацией в Дамаске. Впечатляюще, что Германия и Франция, которые с 2021 года официально не признают правительство талибов в Афганистане и всячески избегают на высоком уровне контактов с Кабулом, уже сотрудничают с Сирией, которой управляет другая исламистская группировка.

Причину такого «разночтения» следует искать в Анкаре, при активном содействии которой и был организован визит в Дамаск немецкого и французского министров иностранных дел, который может заложить основы новой политики Европы в отношении Сирии. Согласно информации, полученной haqqin.az от дипломатических источников в Анкаре, Турция играет вспомогательную роль в установлении связей между странами Запада и новой сирийской администрацией. Источник напомнил, что после свержения режима Асада отношения между Анкарой и Европейским Союзом заметно улучшились, о чем свидетельствует экстренный визит в Турцию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее трехчасовая беседа с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявившим, что ожидает от ЕС поддержки в восстановлении Сирии и выразившим готовность всячески содействовать установлению дипломатических отношений Брюсселя с Дамаском. Наряду с этим, в Анкаре напоминают о недостаточной поддержке со стороны Евросоюза в период военного конфликта в Сирии, когда Турция в одиночку противостояла блоку Россия-Иран-Асад.

Вот почему, несмотря на сигналы о готовности европейских стран работать с Турцией для стабилизации Сирии, Анкара убеждена, что искренность официального Брюсселя должна быть проверена его готовностью снять с Сирии экономические санкции и поддержать эту арабскую страну в послевоенном восстановлении Очевидно, что визит в Дамаск Анналены Бербок и Жан-Ноэля Барро стал демонстрацией намерений двух ведущих государств Евросоюза влиять на новую политическую линию Сирии. В частности, Франция, чьими колониями в свое время были Сирия и Ливан, прямо заинтересована в формировании нового порядка в этом регионе. Ну а Анналена Бербок, представляющая немецкую партию «Зеленые», акцентировала внимание на проблемах этнических меньшинств Сирии, включая алавитов и курдов, что также является частью интересов Турции. Вернувшись в Берлин, Бербок связала дальнейшую поддержку Дамаска, а именно, отмену санкций и помощь ЕС в восстановлении Сирии, с интеграцией в новую сирийскую армию структур, связанных с террористической организацией РПК/ОНС.