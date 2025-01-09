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Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю

кипящий котел
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
18:42 1289

Как уже ранее сообщал haqqin.az, Германия представила Евросоюзу два документа с предложением о частичной отмене санкций против Сирии. А за несколько дней до инициативы немцев с инициативой смягчения санкций выступили и США.

Новый крен в ближневосточной политике Берлина происходит после громкого визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и ее французского коллеги Жан-Ноэля Барро в Дамаск.

Европейские страны удовлетворены возможным выводом из Сирии вооруженных формирований России и Ирана, но, в то же время, весьма осторожны в вопросе формирования отношений с новой администрацией в Дамаске. Впечатляюще, что Германия и Франция, которые с 2021 года официально не признают правительство талибов в Афганистане и всячески избегают на высоком уровне контактов с Кабулом, уже сотрудничают с Сирией, которой управляет другая исламистская группировка.

Вернувшись в Берлин, Бербок связала дальнейшую поддержку Дамаска, а именно, отмену санкций и помощь ЕС в восстановлении Сирии, с интеграцией в новую сирийскую армию структур, связанных с террористической организацией РПК/ОНС

Причину такого «разночтения» следует искать в Анкаре, при активном содействии которой и был организован визит в Дамаск немецкого и французского министров иностранных дел, который может заложить основы новой политики Европы в отношении Сирии.

Согласно информации, полученной haqqin.az от дипломатических источников в Анкаре, Турция играет вспомогательную роль в установлении связей между странами Запада и новой сирийской администрацией. Источник напомнил, что после свержения режима Асада отношения между Анкарой и Европейским Союзом заметно улучшились, о чем свидетельствует экстренный визит в Турцию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее трехчасовая беседа с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявившим, что ожидает от ЕС поддержки в восстановлении Сирии и выразившим готовность всячески содействовать установлению дипломатических отношений Брюсселя с Дамаском.

Наряду с этим, в Анкаре напоминают о недостаточной поддержке со стороны Евросоюза в период военного конфликта в Сирии, когда Турция в одиночку противостояла блоку Россия-Иран-Асад.

После свержения режима Асада отношения между Анкарой и Европейским Союзом заметно улучшились, о чем свидетельствует экстренный визит в Турцию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее трехчасовая беседа с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

Вот почему, несмотря на сигналы о готовности европейских стран работать с Турцией для стабилизации Сирии, Анкара убеждена, что искренность официального Брюсселя должна быть проверена его готовностью снять с Сирии экономические санкции и поддержать эту арабскую страну в послевоенном восстановлении

Очевидно, что визит в Дамаск Анналены Бербок и Жан-Ноэля Барро стал демонстрацией намерений двух ведущих государств Евросоюза влиять на новую политическую линию Сирии.

В частности, Франция, чьими колониями в свое время были Сирия и Ливан, прямо заинтересована в формировании нового порядка в этом регионе. Ну а Анналена Бербок, представляющая немецкую партию «Зеленые», акцентировала внимание на проблемах этнических меньшинств Сирии, включая алавитов и курдов, что также является частью интересов Турции.

Вернувшись в Берлин, Бербок связала дальнейшую поддержку Дамаска, а именно, отмену санкций и помощь ЕС в восстановлении Сирии, с интеграцией в новую сирийскую армию структур, связанных с террористической организацией РПК/ОНС.

Учитывая влияние израильского лобби на политику таких стран, как США, Германия и Франция, появление в Дамаске Бербок и Барро – это часть усилий, направленных на предотвращение формирования в Сирии военизированных структур, угрожающих безопасности Государства Израиль

Понятно, что Анкара трактует эту позицию ФРГ, как игнорирование проблем 90 процентов сирийских арабов и туркмен, вынужденных жить в статусе беженцев, а также как вмешательство во внутренние дела Сирии.

По мнению экспертов, было бы ошибочно рассматривать визит в Дамаск глав МИД Франции и Германии в отрыве от региональных интересов Израиля. Учитывая влияние израильского лобби на политику таких стран, как США, Германия и Франция, появление в Дамаске Бербок и Барро – это часть усилий, направленных на предотвращение формирования в Сирии военизированных структур, угрожающих безопасности Государства Израиль. И хотя в большинстве случаев Запад, как правило, защищает собственные интересы, в контексте его политики на Ближнем Востоке приоритеты Израиля неизменно выходят на первый план.

А потому маловероятно, что главы МИД Германии и Франции, прилетевшие в Дамаск в качестве посланцев Евросоюза, не заявили напрямую Ахмаду аль-Шараа и представителям его администрации, что одним из условий оказания экономической помощи и отмены санкций со стороны ЕС являются такая политика постасадовской Сирии, которая не будет вызвать беспокойство у ее израильских соседей.

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