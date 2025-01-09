Сгорел и особняк Байдена

Дом сына действующего президента США Джо Байдена Хантера стоимостью 4 миллиона долларов полностью сгорел в результате масштабных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно эксклюзивным кадрам издания, «от роскошного особняка 1950-х годов с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, из которого открывался панорамный вид на Тихий океан», остались только два дымохода.

Отмечается, что Хантер Байден арендовал дом вместе со своей женой за 15,8 тысячи долларов. Кроме того, в результате пожара также был уничтожен соседний дом, который арендовала Секретная служба США для охраны сына президента страны.

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп предложил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров. Республиканец обвинил главу штата в том, что лучшие красивые районы США сгорают дотла.