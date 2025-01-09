Победа России в войне с Украиной не только не позволит сэкономить деньги на американском оружии, поставляемом Киеву, но и потребует увеличения расходов Пентагона. Речь идет о сумме в более чем 800 миллиардов долларов до 2029 года. К такому выводу пришли аналитики Американского института предпринимательства (AEI).

В Bloomberg отметили, что этот консервативный аналитический центр в новом отчете уделил особое внимание предполагаемому бюджету Пентагона, «необходимому в мире, где Россия победит Украину, и потенциальному каскадному воздействию на безопасность Америки», поскольку противники страны извлекут уроки из такой ситуации.

Эксперты отметили: если вторжение президента России Владимира Путина будет успешным, то это изменит облик Европы и придаст Москве смелости угрожать членам НАТО.

Увеличение американского бюджета на 808 миллиардов долларов потребуется для сдерживания и, при необходимости, отражения неядерного российского нападения за пределами Украины.

Эта сумма изменит текущий пятилетний план МО США до 2029 года с 4,4 триллиона до 5,2 триллиона долларов, или примерно на 165 миллиардов долларов больше в один год, чем планировалось.

«Мы приходим к выводу, что поддержка Украины отвечает наилучшим интересам Америки с точки зрения финансов», – подчеркнули в AEI.

Аналитики объяснили, что краткосрочные затраты на помощь Украине гораздо меньше, чем долгосрочные затраты, если РФ победит.