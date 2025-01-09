Потрескалось здание Гянджинской филармонии. Что сделают власти?

Как передает корреспондент haqqin.az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. Строительство здания было завершено в 2017 году, однако как на внутренней, так и на внешней части здания появились крупные трещины. На стенах здания размещены предупреждения с надписью: «Опасно! Не паркуйте здесь автомобили». На опубликованных изображениях видно, что в некоторых местах осыпалась каменная облицовка.

Утверждается, что строительные работы проводились с серьезными недостатками подрядной организацией, и здание до сих пор, спустя восемь лет, не принято в эксплуатацию. Аналогичные трещины обнаружены и в расположенном неподалеку Urban-центре.

Строительство здания филармонии началось в 2012 году. В официальных источниках отсутствует информация о стоимости проекта. Бывший глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев на отчетном собрании за 2017 год предоставил данные о проекте, отметив, что здание построено по оригинальному проекту. По его словам, в архитектуре филармонии органично сочетаются элементы ренессанса и восточных традиций. В здании культурного центра, рассчитанного на 1200 зрителей, предусмотрены два кинозала, летняя эстрадная площадка на открытом воздухе, а также различные студии и помещения для репетиций.