В Британии анонсировали скорое прекращение войны в Украине

Прекращение войны России и Украины при посредничестве администрации будущего президента США Дональда Трампа может быть достигнуто уже к концу апреля. Такой срок назвал глава британского МИД Дэвид Лэмми.

«Дональд Трамп еще не пришел к власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января. Думаю, что теперь это маловероятно», - сказал Лэмми, говоря о предвыборном обещании Трампа урегулировать украинский конфликт за один день в случае возвращения в Белый дом. «Судя по той информации, которая до нас доходит, этот график на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи», - уточнил он.