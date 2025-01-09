Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане
Сегодня в Buta Palace Министерство молодежи и спорта провело церемонию награждения лучших по итогам 2024 года представителей спортивной общественности.
Наряду со спортсменами, тренерами и другими заслуженными персонами из мира спорта, были отмечены и лучшие спортивные журналисты.
Заведующий отделом спорта haqqin.az Эльмир Алиев был признан лучшим журналистом 2024 года. 2-е место занял представитель ITV Кенан Хакимов, 3-е - сотрудница Real TV Назиля Ахмедова.
Награды вручал министр труда и социальной защиты, президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев.
Церемония должна была состояться 26 декабря, но была перенесена в связи с Днем траура, объявленном в Азербайджане.