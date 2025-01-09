USD 1.7000
EUR 1.7524
RUB 1.6268
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане

фото
20:04 1334

Сегодня в Buta Palace Министерство молодежи и спорта провело церемонию награждения лучших по итогам 2024 года представителей спортивной общественности.

Наряду со спортсменами, тренерами и другими заслуженными персонами из мира спорта, были отмечены и лучшие спортивные журналисты.

Заведующий отделом спорта haqqin.az Эльмир Алиев был признан лучшим журналистом 2024 года. 2-е место занял представитель ITV Кенан Хакимов, 3-е - сотрудница Real TV Назиля Ахмедова.

Награды вручал министр труда и социальной защиты, президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев.

Церемония должна была состояться 26 декабря, но была перенесена в связи с Днем траура, объявленном в Азербайджане.

Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане фото
20:04 1335
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
14:48 4638
Хидаят Гейдаров и Яйлагюль Рамазанова - лучшие спортсмены Азербайджана
Хидаят Гейдаров и Яйлагюль Рамазанова - лучшие спортсмены Азербайджана По итогам 2024 года; обновлено 21:48
21:48 2023
Россия запугивает Армению
Россия запугивает Армению
20:59 2056
В Сумгаите вынесли суровые приговоры госизменникам
В Сумгаите вынесли суровые приговоры госизменникам
20:08 2270
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы»
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы» наш комментарий
18:16 3514
Американцы сели и прикинули, что поражение Украины невыгодно
Американцы сели и прикинули, что поражение Украины невыгодно
19:14 2901
Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю
Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю кипящий котел
18:42 3003
Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза
Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза
18:19 4187
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
13:54 9541
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани наша корреспонденция
18:02 3921

ЭТО ВАЖНО

Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане фото
20:04 1335
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
14:48 4638
Хидаят Гейдаров и Яйлагюль Рамазанова - лучшие спортсмены Азербайджана
Хидаят Гейдаров и Яйлагюль Рамазанова - лучшие спортсмены Азербайджана По итогам 2024 года; обновлено 21:48
21:48 2023
Россия запугивает Армению
Россия запугивает Армению
20:59 2056
В Сумгаите вынесли суровые приговоры госизменникам
В Сумгаите вынесли суровые приговоры госизменникам
20:08 2270
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы»
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы» наш комментарий
18:16 3514
Американцы сели и прикинули, что поражение Украины невыгодно
Американцы сели и прикинули, что поражение Украины невыгодно
19:14 2901
Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю
Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю кипящий котел
18:42 3003
Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза
Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза
18:19 4187
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
13:54 9541
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани наша корреспонденция
18:02 3921
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться