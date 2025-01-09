В Сумгаите вынесли суровые приговоры госизменникам

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Хиджрана Афган оглу Гасанова, Эльмеддина Натиг оглу Агаева, Шамси Агабей оглу Гасымова, Надима Надир оглу Мехтиева, Агасифа Асиф оглу Агаева и Дагестана Юсиф оглу Гусейнова, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова.

Согласно приговору, Хиджран Гасанов приговорен к 18 годам, Надим Мехтиев к 16,5 годам, Шамси Гасымов к 15 годам, Дагестан Гусейнов к 9 годам, Эльмеддин Агаев и Агасиф Агаев к 7 годам лишения свободы каждый.

Отметим, что им были предъявлены обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности.