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Азербайджан остановил поставки газа в Болгарию

20:11 2677

С 7 января 2025 года поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановлены по техническим причинам, сообщил "Булгаргаз", отметив, что поставки ожидается возобновить 11 января 2025 года.

«Уведомление о временной остановке поступило от азербайджанского поставщика 6 января 2025 года», - сказали в компании.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, "Булгаргаз" оперативно обеспечил замещающие объемы газа благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ.

«Это позволило избежать дополнительных расходов и сохранить стабильность на рынке природного газа в регионе»,- сказали в компании.

Отметим, что Азербайджан поставляет газ в Болгарию по интерконнектору Греция-Болгария. Мощность трубопровода составляет 3 миллиарда кубометров в год, с возможностью увеличения до 5 миллиардов кубометров.

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