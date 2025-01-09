Трамп пересматривает подход к Украине

Команда Трампа пересматривает подход к окончанию войны в Украине. Об этом Financial Times (FT) сообщили европейские чиновники, которые проводят обсуждение этого вопроса с будущей администрацией США.

Один из чиновников отметил, что команда Трампа «одержима силой и желанием выглядеть сильными». По его словам, поэтому они пересматривают подход к Украине.

В команде Трампа еще не придумали, как разрешить конфликт. Это, по всей видимости, означает, что поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет FT.

В частности, журналисты обратили внимание на слова Трампа о том, что конфликт в Украине удастся остановить в течение полугода. Это сильно контрастирует с его предвыборными заявлениями, когда Трамп говорил, что урегулирует конфликт за сутки. «Европейские партнеры восприняли это как признак того, что его [Трампа] администрация не откажется от поддержки Киева немедленно», — пишет FT.