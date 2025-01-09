Украина выгнала Россию с Черного моря

Россия вывела корабли военно-морского флота (ВМФ) из Черного и Азовского морей, сообщили ВМС Украины. По состоянию на 06:00 четверга такие суда в указанных акваториях отсутствовали. При этом в Средиземном море продолжают курсировать семь российских боевых кораблей, два из которых являются носителями крылатых ракет «Калибр».

8 января спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия окончательно отказалась от ремонта своего флота в Крыму из-за угрозы потерь в результате атак. Он напомнил, что ВСУ уничтожили малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» в Севастопольской бухте, нанесли два удара по подводной лодке «Ростов-на-Дону» и еще один — по МРК «Аскольд» в Керчи. «Эти примеры подсказывают россиянам, что использовать Крым для ремонта судов невозможно в принципе», — отметил Плетенчук.

По данным мониторингового телеграм-канала «Крымский ветер», Россия все еще пытается спрятать остатки флота на полуострове от ударов ВСУ. Так, несколько военных кораблей были замечены у причала Вторчермета в Инкермане, где обычно стоят списанные суда, которые режут на металл. Некоторое время назад там были пришвартованы малый противолодочный корабль проекта 1124М «Альбатрос-М» и минный тральщик.

После начала войны Украина, не имея собственного флота, сумела с помощью ракет и морских беспилотников повредить или уничтожить как минимум 27 кораблей и одну подлодку ВМФ России. Из 15 десантных кораблей и катеров, которые были в Черном море в феврале 2022 года, на ходу остались лишь пять. В том числе ВСУ поразили БДК «Оленегорский горняк», «Минск», «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников». Также был уничтожен флагман Черноморского флота (ЧФ) — ракетный крейсер «Москва».

В сентябре 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по штабу ЧФ в Севастополе. Кроме того, они отбили остров Змеиный и разгромили систему наблюдения российского флота на «вышках Бойко» в северо-западной части Черного моря. По оценкам капитана I ранга, руководителя военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павла Лакийчука, в результате ЧФ на 75% потерял способность выполнять боевые задачи.

В конце октября сенатор Дмитрий Рогозин признал, что Черноморскому флоту пришлось «сменить прописку», поскольку его большие корабли «стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров» ВСУ. Изначально суда переместили в Новороссийск, но затем эвакуировали и оттуда из-за угрозы поражения западными дальнобойными ракетами. Расположенная в этом городе база флота находится в радиусе удара британских Storm Shadow, которые есть у ВСУ.