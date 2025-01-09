USD 1.7000
EUR 1.7524
RUB 1.6268
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Украина выгнала Россию с Черного моря

21:38 820

Россия вывела корабли военно-морского флота (ВМФ) из Черного и Азовского морей, сообщили ВМС Украины. По состоянию на 06:00 четверга такие суда в указанных акваториях отсутствовали. При этом в Средиземном море продолжают курсировать семь российских боевых кораблей, два из которых являются носителями крылатых ракет «Калибр».

8 января спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия окончательно отказалась от ремонта своего флота в Крыму из-за угрозы потерь в результате атак. Он напомнил, что ВСУ уничтожили малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» в Севастопольской бухте, нанесли два удара по подводной лодке «Ростов-на-Дону» и еще один — по МРК «Аскольд» в Керчи. «Эти примеры подсказывают россиянам, что использовать Крым для ремонта судов невозможно в принципе», — отметил Плетенчук.

По данным мониторингового телеграм-канала «Крымский ветер», Россия все еще пытается спрятать остатки флота на полуострове от ударов ВСУ. Так, несколько военных кораблей были замечены у причала Вторчермета в Инкермане, где обычно стоят списанные суда, которые режут на металл. Некоторое время назад там были пришвартованы малый противолодочный корабль проекта 1124М «Альбатрос-М» и минный тральщик.

После начала войны Украина, не имея собственного флота, сумела с помощью ракет и морских беспилотников повредить или уничтожить как минимум 27 кораблей и одну подлодку ВМФ России. Из 15 десантных кораблей и катеров, которые были в Черном море в феврале 2022 года, на ходу остались лишь пять. В том числе ВСУ поразили БДК «Оленегорский горняк», «Минск», «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников». Также был уничтожен флагман Черноморского флота (ЧФ) — ракетный крейсер «Москва».

В сентябре 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по штабу ЧФ в Севастополе. Кроме того, они отбили остров Змеиный и разгромили систему наблюдения российского флота на «вышках Бойко» в северо-западной части Черного моря. По оценкам капитана I ранга, руководителя военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павла Лакийчука, в результате ЧФ на 75% потерял способность выполнять боевые задачи.

В конце октября сенатор Дмитрий Рогозин признал, что Черноморскому флоту пришлось «сменить прописку», поскольку его большие корабли «стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров» ВСУ. Изначально суда переместили в Новороссийск, но затем эвакуировали и оттуда из-за угрозы поражения западными дальнобойными ракетами. Расположенная в этом городе база флота находится в радиусе удара британских Storm Shadow, которые есть у ВСУ.

Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане фото
20:04 1338
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
14:48 4644
Хидаят Гейдаров и Яйлагюль Рамазанова - лучшие спортсмены Азербайджана
Хидаят Гейдаров и Яйлагюль Рамазанова - лучшие спортсмены Азербайджана По итогам 2024 года; обновлено 21:48
21:48 2027
Россия запугивает Армению
Россия запугивает Армению
20:59 2070
В Сумгаите вынесли суровые приговоры госизменникам
В Сумгаите вынесли суровые приговоры госизменникам
20:08 2277
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы»
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы» наш комментарий
18:16 3517
Американцы сели и прикинули, что поражение Украины невыгодно
Американцы сели и прикинули, что поражение Украины невыгодно
19:14 2910
Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю
Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю кипящий котел
18:42 3005
Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза
Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза
18:19 4192
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
13:54 9548
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани наша корреспонденция
18:02 3927

ЭТО ВАЖНО

Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане фото
20:04 1338
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
14:48 4644
Хидаят Гейдаров и Яйлагюль Рамазанова - лучшие спортсмены Азербайджана
Хидаят Гейдаров и Яйлагюль Рамазанова - лучшие спортсмены Азербайджана По итогам 2024 года; обновлено 21:48
21:48 2027
Россия запугивает Армению
Россия запугивает Армению
20:59 2070
В Сумгаите вынесли суровые приговоры госизменникам
В Сумгаите вынесли суровые приговоры госизменникам
20:08 2277
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы»
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы» наш комментарий
18:16 3517
Американцы сели и прикинули, что поражение Украины невыгодно
Американцы сели и прикинули, что поражение Украины невыгодно
19:14 2910
Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю
Германия с Францией играют с Турцией, подыгрывая Израилю кипящий котел
18:42 3005
Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза
Алиеву позвонил президент Совета Евросоюза
18:19 4192
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
Кремль: «Путин извинился за самолет AZAL»
13:54 9548
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани наша корреспонденция
18:02 3927
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться