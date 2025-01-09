Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az

На сей раз вооруженные формирования ПА проводят операцию под кодовым названием «Защити родину» против связанных с Ираном боевиков ХАМАС и радикальной организации «Исламский джихад», в ходе которой уже погибли до семи сотрудников ПА и мирных жителей.

С декабря прошлого года продолжаются бои в Дженине - одном из девятнадцати лагерей палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, находящемся под управлением Палестинской автономии (ПА).

И до настоящего времени Дженин остается под контролем ХАМАС и «Исламского джихада», которые готовят здесь боевиков из числа местной молодежи, чтобы потом использовать их в террористических актах против Израиля.

Следует подчеркнуть, что Дженин, созданный для перемещенных палестинцев, всегда был центром вооруженных выступлений против Израиля. Периодически ЦАХАЛ проводил в этом лагере беженцев операции против боевиков, которые приняли более широкий масштаб после событий 7 октября 2023 года, когда до трех тысяч боевиков ХАМАС вторглись на территорию Израиля.

Это первое с 2007 года столкновение между правящей Палестинской автономией светской партией ФАТХ и исламистским движением ХАМАС. Тогда, напомним, после короткой гражданской войны с исламистской группировкой, Палестинская автономия потеряла контроль над сектором Газы.

О гражданской войне между палестинцами и перспективах арабо-израильского мира корреспондент haqqin.az побеседовал с исследователем международных отношений в Рамалле, профессором Тамарой Хаддад.

В то же время, немалая часть жителей Западного берега не доверяет Палестинской администрации, возглавляемой 90-летним Махмудом Аббасом, считая ее сотрудников коллаборационистами.

Военное руководство ФАТХ обещает продолжать операции против боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» до тех пор, пока они либо не сложат оружие, либо не будут полностью нейтрализованы.

Нынешний рейд на лагерь Дженин является наиболее масштабной операцией с момента создания Палестинской автономии. По мнению западных аналитиков, после почти пятнадцати месяцев войны Израиля с ХАМАС, руководство ФАТХ стремится продемонстрировать способность обеспечить контроль над всеми палестинскими территориями, нейтрализовать действующие здесь вооруженные группировки и доказать Израилю и США способность управлять Газой после завершения войны.

- В чем заключается политическая цель операции «Защита родины» в лагере беженцев Дженин?

- Палестинская администрация стремится укрепить соблюдение законов на всей территории Палестинской автономии, включая лагерь беженцев Дженин, где находятся вооруженные люди, действия которых нарушают безопасность и стабильность на Западном берегу. В частности, Израиль использует вылазки вооруженных группировок, как предлог для разрушительных атак на Западный берег.

Именно таким поводом стали действия ХАМАС 7 октября 2023 года, приведшие к гибели десятков тысяч палестинцев, уничтожению условий жизни населения и разрушению 90 процентов инфраструктуры сектора Газы. Палестинская администрация стремится покончить с вооруженными группировками, чтобы не дать Израилю повод для разрушения палестинских лагерей и реализации идей аннексии Западного берега. Не секрет, что программа коалиционного правительства Израиля предполагает возвращение к практике военного и охранного управления Западным берегом и сектором Газы. Именно поэтому власти Палестинской автономии заинтересованы в том, чтобы правом на ношение оружия на территории автономии обладали только силы безопасности ПА и исключительно ради торжества закона.

- Как отразилась военная операция Израиля в Газе на Палестинской автономии?

- Западный берег стал одной из самых пострадавших территорий, поскольку из-за действий ХАМАС, более 150 тысячам палестинцев, имевшим в Израиле постоянную работу, было аннулировано право на въезд в еврейское государство, что нанесло реальный экономический ущерб гражданам ПА. Пострадала также система безопасности автономии. Из-за зверств, учиненных боевиками ХАМАС 7 октября, Израиль мстит всем палестинцам без разбору. Длящаяся больше года война в Газе привела к созданию на Западном берегу вооруженных «ячеек сопротивления», которые Иран формирует руками своих прокси в лице ХАМАС и «Исламского джихад», чтобы использовать в качестве одного из инструментов усиления позиций по его ядерной программе.

Иран понимает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к ужесточению действий по ликвидации иранского ядерного проекта. Отсюда и план эскалации напряженности на Западном берегу посредством создания вооруженных группировок и открытия второго фронта против Израиля.

Ну, а Израиль, в свою очередь, использует иранские планы, как предлог для захвата и аннексии всего Западного берега. Понимая это, власти Палестинской автономии стремятся положить конец существованию вооруженных группировок на своей территории.

- Сможет ли администрация Палестинской автономии, помимо Западного берега, управлять также послевоенной Газой? Естественно, если ей будет представлена такая возможность?

- Пока этот вопрос неактуален - война в секторе Газы может продлиться достаточно долго, поскольку Израиль заинтересован не только в полном уничтожении ХАМАС, как военно-политической структуры, но в формировании в секторе такого палестинского руководства, которое в будущем не будет представлять угрозу безопасности Государству Израиль. Нетаньяху открыто говорит, что хочет видеть в Газе палестинскую администрацию, которая бы полностью сосредоточилась на решении административных, гуманитарных и социальных вопросов. То есть, принципиально новую структуру, а не существующую сегодня Палестинскую администрацию с центром в Рамаллахе.

Полагаю, процесс мирного урегулирования займет много времени, поскольку Израиль рассматривает возможности сохранения полного контроля над Газой, создания военных и охранных постов, раздела сектора на жилые квадраты и обустройство буферной зоны безопасности на 30 процентах территории Газы.

Словом, пока Израиль не достигнет всех целей, включая и тотальное уничтожение ХАМАС и освобождение своих заложников, говорить о том, кто возглавит сектор, явно преждевременно.

- А каким лично Вы видите будущее Газы?

- Думаю, из-за колоссальных разрушений сектора в ближайшем будущем мы станем свидетелями добровольного оттока жителей из Газы, где сегодня, практически, нет ни школ, ни домов, ни университетов, ни больниц... А восстановить их можно будет лишь после ликвидации движения ХАМАС, ибо не только западное сообщество, но и страны Персидского залива не дадут средств на восстановление этой организации, считая ее террористической и способной повторить трагические события 7 октября.

Я лично считаю, что ХАМАС нанес серьезный ущерб израильско-палестинским отношениям. И сегодня с помощью международных посредников необходимо восстановить соглашения, достигнутые ранее между Израилем и ПА, чтобы начать переговоры по заключению радикального мирного соглашения, которое обеспечило бы как права народа Палестины, так и защиту и безопасность граждан Израиля.

Чтобы обе стороны не нападали друг на друга, и чтобы евреи с палестинцами могли жить в мире и согласии.