Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
С декабря прошлого года продолжаются бои в Дженине - одном из девятнадцати лагерей палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, находящемся под управлением Палестинской автономии (ПА).
На сей раз вооруженные формирования ПА проводят операцию под кодовым названием «Защити родину» против связанных с Ираном боевиков ХАМАС и радикальной организации «Исламский джихад», в ходе которой уже погибли до семи сотрудников ПА и мирных жителей.
Это первое с 2007 года столкновение между правящей Палестинской автономией светской партией ФАТХ и исламистским движением ХАМАС. Тогда, напомним, после короткой гражданской войны с исламистской группировкой, Палестинская автономия потеряла контроль над сектором Газы.
Следует подчеркнуть, что Дженин, созданный для перемещенных палестинцев, всегда был центром вооруженных выступлений против Израиля. Периодически ЦАХАЛ проводил в этом лагере беженцев операции против боевиков, которые приняли более широкий масштаб после событий 7 октября 2023 года, когда до трех тысяч боевиков ХАМАС вторглись на территорию Израиля.
И до настоящего времени Дженин остается под контролем ХАМАС и «Исламского джихада», которые готовят здесь боевиков из числа местной молодежи, чтобы потом использовать их в террористических актах против Израиля.
Нынешний рейд на лагерь Дженин является наиболее масштабной операцией с момента создания Палестинской автономии. По мнению западных аналитиков, после почти пятнадцати месяцев войны Израиля с ХАМАС, руководство ФАТХ стремится продемонстрировать способность обеспечить контроль над всеми палестинскими территориями, нейтрализовать действующие здесь вооруженные группировки и доказать Израилю и США способность управлять Газой после завершения войны.
Военное руководство ФАТХ обещает продолжать операции против боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» до тех пор, пока они либо не сложат оружие, либо не будут полностью нейтрализованы.
В то же время, немалая часть жителей Западного берега не доверяет Палестинской администрации, возглавляемой 90-летним Махмудом Аббасом, считая ее сотрудников коллаборационистами.
О гражданской войне между палестинцами и перспективах арабо-израильского мира корреспондент haqqin.az побеседовал с исследователем международных отношений в Рамалле, профессором Тамарой Хаддад.
- В чем заключается политическая цель операции «Защита родины» в лагере беженцев Дженин?
- Палестинская администрация стремится укрепить соблюдение законов на всей территории Палестинской автономии, включая лагерь беженцев Дженин, где находятся вооруженные люди, действия которых нарушают безопасность и стабильность на Западном берегу. В частности, Израиль использует вылазки вооруженных группировок, как предлог для разрушительных атак на Западный берег.
Именно таким поводом стали действия ХАМАС 7 октября 2023 года, приведшие к гибели десятков тысяч палестинцев, уничтожению условий жизни населения и разрушению 90 процентов инфраструктуры сектора Газы. Палестинская администрация стремится покончить с вооруженными группировками, чтобы не дать Израилю повод для разрушения палестинских лагерей и реализации идей аннексии Западного берега. Не секрет, что программа коалиционного правительства Израиля предполагает возвращение к практике военного и охранного управления Западным берегом и сектором Газы. Именно поэтому власти Палестинской автономии заинтересованы в том, чтобы правом на ношение оружия на территории автономии обладали только силы безопасности ПА и исключительно ради торжества закона.
- Как отразилась военная операция Израиля в Газе на Палестинской автономии?
- Западный берег стал одной из самых пострадавших территорий, поскольку из-за действий ХАМАС, более 150 тысячам палестинцев, имевшим в Израиле постоянную работу, было аннулировано право на въезд в еврейское государство, что нанесло реальный экономический ущерб гражданам ПА. Пострадала также система безопасности автономии. Из-за зверств, учиненных боевиками ХАМАС 7 октября, Израиль мстит всем палестинцам без разбору. Длящаяся больше года война в Газе привела к созданию на Западном берегу вооруженных «ячеек сопротивления», которые Иран формирует руками своих прокси в лице ХАМАС и «Исламского джихад», чтобы использовать в качестве одного из инструментов усиления позиций по его ядерной программе.
Иран понимает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к ужесточению действий по ликвидации иранского ядерного проекта. Отсюда и план эскалации напряженности на Западном берегу посредством создания вооруженных группировок и открытия второго фронта против Израиля.
Ну, а Израиль, в свою очередь, использует иранские планы, как предлог для захвата и аннексии всего Западного берега. Понимая это, власти Палестинской автономии стремятся положить конец существованию вооруженных группировок на своей территории.
- Сможет ли администрация Палестинской автономии, помимо Западного берега, управлять также послевоенной Газой? Естественно, если ей будет представлена такая возможность?
- Пока этот вопрос неактуален - война в секторе Газы может продлиться достаточно долго, поскольку Израиль заинтересован не только в полном уничтожении ХАМАС, как военно-политической структуры, но в формировании в секторе такого палестинского руководства, которое в будущем не будет представлять угрозу безопасности Государству Израиль. Нетаньяху открыто говорит, что хочет видеть в Газе палестинскую администрацию, которая бы полностью сосредоточилась на решении административных, гуманитарных и социальных вопросов. То есть, принципиально новую структуру, а не существующую сегодня Палестинскую администрацию с центром в Рамаллахе.
Полагаю, процесс мирного урегулирования займет много времени, поскольку Израиль рассматривает возможности сохранения полного контроля над Газой, создания военных и охранных постов, раздела сектора на жилые квадраты и обустройство буферной зоны безопасности на 30 процентах территории Газы.
Словом, пока Израиль не достигнет всех целей, включая и тотальное уничтожение ХАМАС и освобождение своих заложников, говорить о том, кто возглавит сектор, явно преждевременно.
- А каким лично Вы видите будущее Газы?
- Думаю, из-за колоссальных разрушений сектора в ближайшем будущем мы станем свидетелями добровольного оттока жителей из Газы, где сегодня, практически, нет ни школ, ни домов, ни университетов, ни больниц... А восстановить их можно будет лишь после ликвидации движения ХАМАС, ибо не только западное сообщество, но и страны Персидского залива не дадут средств на восстановление этой организации, считая ее террористической и способной повторить трагические события 7 октября.
Я лично считаю, что ХАМАС нанес серьезный ущерб израильско-палестинским отношениям. И сегодня с помощью международных посредников необходимо восстановить соглашения, достигнутые ранее между Израилем и ПА, чтобы начать переговоры по заключению радикального мирного соглашения, которое обеспечило бы как права народа Палестины, так и защиту и безопасность граждан Израиля.
Чтобы обе стороны не нападали друг на друга, и чтобы евреи с палестинцами могли жить в мире и согласии.