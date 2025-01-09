Армения принимает закон о евроинтеграции. А как же «союз Путина»?

9 января Кабинет министров Армении представил в парламент законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Как отметил выступивший в качестве докладчика министр иностранных дел Арарат Мирзоян, этот законопроект возник, как «гражданская инициатива», к которой правительство выражает свое отношение в «установленном порядке».

Мирзоян подчеркнул нарастающую динамику отношений Евросоюза с Арменией в последние годы, упомянув политическую поддержку и экономическую помощь, которую официальный Брюссель оказывал Республике Армения. Впрочем, как подчеркнул глава МИД, Армения и ранее заявляла о готовности «максимально сблизиться с Европейским Союзом». Отметим, что законопроект о евроинтеграции Армении стал инициативой прозападной гражданской группы «Еврокве», начавшей в конце прошлого года кампанию по мобилизации общественной поддержки законопроекта и собравшей необходимые 50 тысяч подписей. Представляя в парламенте этот законопроект, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его правительство не могло выступить против инициативы 50 тысяч граждан страны, тем более учитывая, что инициатива группы «Еврокве» вытекает из тезисов, озвученных Кабинетом министров.

«Важно правильно понять суть и контекст этого вопроса, - отметил Пашинян. - Осенью 2023 года я выступил в Европейском парламенте с речью. Ее основной посыл сводился к тому, что Армения готова быть с ЕС настолько близко, насколько ЕС сочтет это возможным. На тот момент это была речь, вызвавшая наибольший интерес в Армении. Реакция граждан на это выступление была беспрецедентной. Что произошло потом? 5 апреля 2024 года по инициативе ЕС состоялась трехсторонняя встреча Армения-США-ЕС, которая широко освещалась в СМИ. Это была встреча в беспрецедентном формате». По словам Пашиняна, тот факт, что Кабинет министров не возражает против принятия закона, вовсе не означает, что Армения автоматически станет членом Евросоюза. «Достижение этого пункта или принятие решения по нему не может быть на уровне закона и даже решения правительства, - уточнил премьер-министр. - Решение может быть принято только путем референдума, другого варианта нет. А после принятия этого закона мы должны обсудить с Евросоюзом дорожную карту, которую они себе представляют, и которую мы себе представляем, чтобы потом вместе ее разработать». Когда на брифинге в Москве журналисты спросили пресс-секретаря президента России о реакции Кремля на поступившую из Еревана новость, Песков заявил, что вступление Армении в Европейский Союз является ее суверенным правом, но при этом почеркнув невозможность одновременного членства в ЕС и Евразийском экономическом союзе.

«Что значит это членство Армении в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, рассуждая гипотетически, невозможно быть членом двух разных организаций. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а там — другие нормы». Пресс-секретарь Кремля добавил также, что «членство в Евразийском экономическом союзе выгодно для Армении». Следует отметить, что закрепление курса на евроинтеграцию в виде закона вновь подтверждает необратимый характер политики Армении по выходу из сферы влияния России. Особенно учитывая новость о готовности Еревана подписать с США документ о стратегическом партнерстве.