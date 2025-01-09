У Трампа объяснили, зачем США Гренландия

Республиканец Майкл Волц, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил советником по вопросам национальной безопасности, поддержал его заявления о необходимости установить контроль над Гренландией.

Как передает Reuters, Волц заявил журналистам, что Гренландия важна для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. "Есть Россия, которая пытается стать королевой Арктики, с более чем 60 ледоколами, некоторые из которых - ядерные. У нас есть два, и один только что загорелся", - добавил он.

По словам республиканца, в ситуации с контролем над Гренландией речь идет о доступе к природным ресурсам и "критическим" минералам:

"Речь идет о том, что когда полярные ледяные шапки тают, китайцы запускают ледоколы и также продвигаются туда. Это нефть и газ. Это наша национальная безопасность".

Ранее сообщалось, что власти Гренландии "с нетерпением" ждут контакта с администрацией Трампа.

"Гренландия с нетерпением ждет обсуждения возможностей для сотрудничества в бизнесе, развитии минерального сектора Гренландии, в том числе в области критически важных минералов и других сферах с США", - заявил гренландский министр иностранных дел и независимости Мотцфельдт.