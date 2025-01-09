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Латвия ужесточает въезд для жителей СНГ

9 января 2025, 23:58 336

Парламентская комиссия по национальной безопасности Латвии внесла в Президиум Сейма поправки в иммиграционный закон, согласно которым граждане России, Беларуси и других стран СНГ будут должны перед въездом в Латвию предоставлять информацию о своей поездке, пишет Delfi.

Авторы законопроекта указали, что некоторые страны Шенгенской зоны, например, Венгрия, не делают тщательных проверок, когда выдают визы россиянам и белорусам. При этом в Риге считают, что из-за российской агрессии в отношении Украины граждане России и Беларуси могут представлять угрозу безопасности Латвии и вести разведывательную деятельность.

В рамках инициативы предлагается обязать россиян и белорусов, которые собираются посетить Латвию, заранее заполнять специальный опросник, указав в ней цель поездки, маршрут, время и место пребывания, контактные данные, а также информацию о своих связях с российским государством и силовиками.

За непредоставление этих сведений или указание ложной информации будет полагаться штраф до 2000 евро. Исключения сделают только для дипломатов и лиц, совершающих официальные краткосрочные поездки в страну. Еще одно предложение комиссии – пускать граждан стран СНГ в приграничную зону Латвии только с разрешения Службы госбезопасности.

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