USD 1.7000
EUR 1.7524
RUB 1.6268
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Маск предрекает прекрасное будущее после завершения войны в Украине

00:23 961

Американский миллиардер Илон Маск выразил надежду, что президент США Дональд Трамп "очень быстро" прекратит войну в Украине. Об этом он заявил на стриме с главой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.

Маск заявил, что Украина гораздо меньше России и "не может себе позволить" этой войны. "Много людей умерло", - добавил он.

Вайдель при этом заявила, что нынешние европейские лидеры не в состоянии положить конец этой войне и что лично она надеется на Трампа и Маска. Отвечая на вопрос главы "АдГ", какими средствами можно окончить войну в Украине, Маск заявил, что это "к президенту Трампу".

С точки зрения самого Маска, окончить войну возможно, после чего "мир ждет прекрасное будущее".

Тем временем агентство DPA сообщило, что администрация Бундестага проводит проверку в связи с открытой поддержкой "АдГ" со стороны Маска. Изучается, не являются ли призывы Маска и онлайн-дискуссия в X с участием бизнесмена и Вайдель "незаконным партийным пожертвованием".

Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой
Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой наша корреспонденция
00:25 1609
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы»
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы» наш комментарий
9 января 2025, 18:16 4694
Российские элиты в отчаянии: «Президенту нравится воевать»
Российские элиты в отчаянии: «Президенту нравится воевать»
00:39 1872
Армения принимает закон о евроинтеграции. А как же «союз Путина»?
Армения принимает закон о евроинтеграции. А как же «союз Путина»? главное на этот час
9 января 2025, 22:29 3511
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани наша корреспонденция
9 января 2025, 18:02 5291
Глава Пентагона назвал потери России в войне
Глава Пентагона назвал потери России в войне
9 января 2025, 23:42 2586
Глава Совбеза Ирана предупредил Пашиняна
Глава Совбеза Ирана предупредил Пашиняна
9 января 2025, 23:30 3318
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
9 января 2025, 21:52 3216
Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией…
Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией… наш комментарий
9 января 2025, 17:01 7380
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане фото
9 января 2025, 20:04 2429
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
9 января 2025, 14:48 5494

ЭТО ВАЖНО

Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой
Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой наша корреспонденция
00:25 1609
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы»
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы» наш комментарий
9 января 2025, 18:16 4694
Российские элиты в отчаянии: «Президенту нравится воевать»
Российские элиты в отчаянии: «Президенту нравится воевать»
00:39 1872
Армения принимает закон о евроинтеграции. А как же «союз Путина»?
Армения принимает закон о евроинтеграции. А как же «союз Путина»? главное на этот час
9 января 2025, 22:29 3511
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани наша корреспонденция
9 января 2025, 18:02 5291
Глава Пентагона назвал потери России в войне
Глава Пентагона назвал потери России в войне
9 января 2025, 23:42 2586
Глава Совбеза Ирана предупредил Пашиняна
Глава Совбеза Ирана предупредил Пашиняна
9 января 2025, 23:30 3318
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
9 января 2025, 21:52 3216
Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией…
Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией… наш комментарий
9 января 2025, 17:01 7380
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане фото
9 января 2025, 20:04 2429
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
9 января 2025, 14:48 5494
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться