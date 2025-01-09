Маск предрекает прекрасное будущее после завершения войны в Украине

Американский миллиардер Илон Маск выразил надежду, что президент США Дональд Трамп "очень быстро" прекратит войну в Украине. Об этом он заявил на стриме с главой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.

Маск заявил, что Украина гораздо меньше России и "не может себе позволить" этой войны. "Много людей умерло", - добавил он.

Вайдель при этом заявила, что нынешние европейские лидеры не в состоянии положить конец этой войне и что лично она надеется на Трампа и Маска. Отвечая на вопрос главы "АдГ", какими средствами можно окончить войну в Украине, Маск заявил, что это "к президенту Трампу".

С точки зрения самого Маска, окончить войну возможно, после чего "мир ждет прекрасное будущее".

Тем временем агентство DPA сообщило, что администрация Бундестага проводит проверку в связи с открытой поддержкой "АдГ" со стороны Маска. Изучается, не являются ли призывы Маска и онлайн-дискуссия в X с участием бизнесмена и Вайдель "незаконным партийным пожертвованием".