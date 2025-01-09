Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой

На следующей неделе в рамках диалога, инициированного лидером партии МНР Девлетом Бахчели, представители партии DEM Сыры Сюрейя Ондер, Первин Булдан и Ахмет Тюрк совершат второй визит на остров Имралы для встречи с отбывающим пожизненное тюремное заключение лидером Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом. Руководство партии DEM обратилось в Министерство юстиции Турции с просьбой включить в состав делегации для встречи с Оджаланом также бывшего мэра города Мардин Ахмета Тюрка. Ожидается, что на следующей неделе Министерство юстиции санкционирует встречу с Оджаланом, которая состоится 15 января или в близкие к этой дате дни в зависимости от погодных условий в Мраморном море.

Перед встречей с Оджаланом члены делегации запросили у Министерства юстиции разрешение на свидания в местах заключения с бывшими сопредседателями ДПН (левоцентристская Демократическая партия народов - ред.) Селахаттином Демирташем и Фиген Юксекдаг, а также с бывшим мэром Диярбакыра Селчуком Мызраклы и Лейлой Гювен. Когда Оджалана отпустят домой? Согласно информации, полученной от источников haqqin.az в Анкаре, на второй встрече с Оджаланом вопрос разоружения террористической организации РПК подниматься не будет. Планируется, что Оджалан выступит с призывом к разоружению в середине февраля. Также сообщается, что после второй встречи на острове Имралы будет сформирована дорожная карта и разработаны правовые рамки возможных юридических послаблений для Абдуллы Оджалана. Если процесс переговоров пойдет в положительном русле и возникнет вопрос юридического урегулирования, подчеркивается, что это не будет «амнистия» или «всеобщая амнистия». В рамках действующей системы для Оджалана возможно применение альтернативной меры, предполагающей замену пожизненного заключения на «домашний арест».

На фоне переговоров между представителями партии DEM и Оджаланом, Анкара разрабатывает альтернативную тактику в отношении террористов РПК/ОНС, контролирующих северо-восток Сирии, без обращения лидера РПК. Согласно дипломатическим источникам haqqin.az в Анкаре, между Турцией и новым сирийским правительством во главе с Ахмедом аль-Шараа существует дорожная карта по разоружению формирований РПК/ОНС. Источник сообщает, что в ходе переговоров между новым правительством Сирии и ОНС было четко заявлено, что никакой сделки без разоружения не будет, а в случае отказа террористов сложить оружие диалог будет немедленно прекращен. Кроме того, было озвучено требование, в соответствии с которым террористы, не являющиеся гражданами Сирии, после сдачи оружия должны немедленно покинуть страну. Также обсуждается высылка из Сирии примерно тридцати членов руководства ОНС с условием, что они не будут пересекать границы сопредельных с Сирией государств, а вылетят в Германию, Францию, Бельгию или Швейцарию.