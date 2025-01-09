USD 1.7000
EUR 1.7524
RUB 1.6268
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:25 1609

На следующей неделе в рамках диалога, инициированного лидером партии МНР Девлетом Бахчели, представители партии DEM Сыры Сюрейя Ондер, Первин Булдан и Ахмет Тюрк совершат второй визит на остров Имралы для встречи с отбывающим пожизненное тюремное заключение лидером Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом.

Руководство партии DEM обратилось в Министерство юстиции Турции с просьбой включить в состав делегации для встречи с Оджаланом также бывшего мэра города Мардин Ахмета Тюрка.

Ожидается, что на следующей неделе Министерство юстиции санкционирует встречу с Оджаланом, которая состоится 15 января или в близкие к этой дате дни в зависимости от погодных условий в Мраморном море.

И Ахмет Тюрк идет к Оджалану

Перед встречей с Оджаланом члены делегации запросили у Министерства юстиции разрешение на свидания в местах заключения с бывшими сопредседателями ДПН (левоцентристская Демократическая партия народов - ред.) Селахаттином Демирташем и Фиген Юксекдаг, а также с бывшим мэром Диярбакыра Селчуком Мызраклы и Лейлой Гювен.

Когда Оджалана отпустят домой?

Согласно информации, полученной от источников haqqin.az в Анкаре, на второй встрече с Оджаланом вопрос разоружения террористической организации РПК подниматься не будет. Планируется, что Оджалан выступит с призывом к разоружению в середине февраля.

Также сообщается, что после второй встречи на острове Имралы будет сформирована дорожная карта и разработаны правовые рамки возможных юридических послаблений для Абдуллы Оджалана. Если процесс переговоров пойдет в положительном русле и возникнет вопрос юридического урегулирования, подчеркивается, что это не будет «амнистия» или «всеобщая амнистия». В рамках действующей системы для Оджалана возможно применение альтернативной меры, предполагающей замену пожизненного заключения на «домашний арест».

Оджалану пора домой?!

На фоне переговоров между представителями партии DEM и Оджаланом, Анкара разрабатывает альтернативную тактику в отношении террористов РПК/ОНС, контролирующих северо-восток Сирии, без обращения лидера РПК.

Согласно дипломатическим источникам haqqin.az в Анкаре, между Турцией и новым сирийским правительством во главе с Ахмедом аль-Шараа существует дорожная карта по разоружению формирований РПК/ОНС.

Источник сообщает, что в ходе переговоров между новым правительством Сирии и ОНС было четко заявлено, что никакой сделки без разоружения не будет, а в случае отказа террористов сложить оружие диалог будет немедленно прекращен.

Кроме того, было озвучено требование, в соответствии с которым террористы, не являющиеся гражданами Сирии, после сдачи оружия должны немедленно покинуть страну. Также обсуждается высылка из Сирии примерно тридцати членов руководства ОНС с условием, что они не будут пересекать границы сопредельных с Сирией государств, а вылетят в Германию, Францию, Бельгию или Швейцарию.

Куда улетят бойцы РКК

Что же касается сирийских членов ОНС, не причастных к террористическим вылазкам, то они могут быть интегрированы в ряды сил безопасности в различных частях страны.

Если дорожная карта, предложенная Анкарой и Дамаском, не будет принята, операция на севере Сирии станет неизбежной.

Остается лишь один открытый вопрос: начнется ли военная операция в Сирии до намеченной на 20 января инаугурации Дональда Трампа, если переговоры между Дамаском и ОНС окажутся безрезультатными?

Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой
Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой наша корреспонденция
00:25 1610
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы»
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы» наш комментарий
9 января 2025, 18:16 4694
Российские элиты в отчаянии: «Президенту нравится воевать»
Российские элиты в отчаянии: «Президенту нравится воевать»
00:39 1872
Армения принимает закон о евроинтеграции. А как же «союз Путина»?
Армения принимает закон о евроинтеграции. А как же «союз Путина»? главное на этот час
9 января 2025, 22:29 3511
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани наша корреспонденция
9 января 2025, 18:02 5291
Глава Пентагона назвал потери России в войне
Глава Пентагона назвал потери России в войне
9 января 2025, 23:42 2586
Глава Совбеза Ирана предупредил Пашиняна
Глава Совбеза Ирана предупредил Пашиняна
9 января 2025, 23:30 3319
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
9 января 2025, 21:52 3216
Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией…
Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией… наш комментарий
9 января 2025, 17:01 7381
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане фото
9 января 2025, 20:04 2429
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
9 января 2025, 14:48 5494

ЭТО ВАЖНО

Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой
Тюрк идет к Оджалану, которого отпустят домой наша корреспонденция
00:25 1610
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы»
Генеральский шанс: страна вздохнет без «Хезболлы» наш комментарий
9 января 2025, 18:16 4694
Российские элиты в отчаянии: «Президенту нравится воевать»
Российские элиты в отчаянии: «Президенту нравится воевать»
00:39 1872
Армения принимает закон о евроинтеграции. А как же «союз Путина»?
Армения принимает закон о евроинтеграции. А как же «союз Путина»? главное на этот час
9 января 2025, 22:29 3511
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани
На подмогу Эрдогану пришел и клан Барзани наша корреспонденция
9 января 2025, 18:02 5291
Глава Пентагона назвал потери России в войне
Глава Пентагона назвал потери России в войне
9 января 2025, 23:42 2586
Глава Совбеза Ирана предупредил Пашиняна
Глава Совбеза Ирана предупредил Пашиняна
9 января 2025, 23:30 3319
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
9 января 2025, 21:52 3216
Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией…
Байден с Блинкеном спешат подписать с Арменией… наш комментарий
9 января 2025, 17:01 7381
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане
Спортивный журналист haqqin.az признан лучшим в Азербайджане фото
9 января 2025, 20:04 2429
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
Пинкус в интервью haqqin.az: «Трамп скажет Азербайджану: если ты мне помогаешь, я тебе помогу обязательно»
9 января 2025, 14:48 5494
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться