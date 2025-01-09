Российские элиты в отчаянии: «Президенту нравится воевать»

Надежды российских элит на окончание войны с Украиной, снятие санкций и возможную сделку с новым президентом США Дональдом Трампом сменились разочарованием, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, правительству, Госдуме и Совету Федерации.

По словам собеседников издания, уровень ожиданий от переговоров с администрацией Трампа сильно снизился, а президент Владимир Путин испытывает удовольствие от войны и не настроен на компромисс, поскольку считает, что может «добить» Украину. «Президенту нравится воевать, чувствуется азарт. Зачем останавливаться на полдороге, если можно окончательно додавить?» — поясняет логику Путина один из источников, близких к администрации президента.

По словам другого собеседника «Медузы», Путин не готов на уступки и продолжает требовать всю территорию четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, при том, что ни одну из них его армия не контролирует полностью. «Условия Трампа другие. Где компромисс — непонятно», — констатирует источник.

«Партия патриотов» среди российских элит, куда входят в первую очередь высокопоставленные силовики, по словам собеседников «Медузы», продолжает лоббировать новый раунд мобилизации, а также полный перевод страны на военные рельсы. Но неясно, как долго в режиме военного времени протянет российская экономика, по которой все больнее бьют западные санкции.

«Пока большинство [компаний] как-то выживает, все бодрятся. Кто-то даже растет. Но это происходит за счет каннибализации — активов ушедших зарубежных компаний, слабеньких. Но все понимают, что эта история конечная. Дальше лучше точно не будет», — поясняет технолог, работающий с АП и крупным бизнесом.