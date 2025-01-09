В Израиле говорят о войне с Турцией

Падение режима Башара Асада в Сирии пока не только не приносит мира стране, измученной 13-летней гражданской войной, но может стать толчком к опасной дестабилизации всего ближневосточного региона. На сирийской почве обозначилась очень опасная линия противостояния. Она может оказаться даже более опасной, чем во времена Асада имело место опосредованное противостояние Израиля с Ираном, чьи «прокси» играли важную роль в защите павшего режима. Но в результате проиграли. При том что именно Турция (поддерживавшая пришедшую к власти в Дамаске «Хайят Тахрир аш-Шам») и Израиль являются главными бенефициарами падения режима Асада, теперь они явно хотят «доиграть ситуацию» каждый в свою пользу. Обе страны при этом являются важными союзниками США, что, теоретически, сможет ограничивать свободу рук Вашингтона при урегулировании ситуации: она не может быть «разрулена» однозначно в пользу той или иной стороны в ущерб другой.

Вскоре после падения «дома Асадов» Израиль ввел свои войска в южные районы Сирии со стороны Голанских высот, нанес сотни авиаударов по целям в Сирии, установил контроль над демилитаризованной буферной зоной, созданной после заключения с Дамаском соглашения о прекращении огня в 1974 году. Тем самым Израиль хочет добиться того, чтобы у новых властей страны не осталось ничего от военной инфраструктуры режима Асада – ни ПВО, ни ВМС, ни ВВС, ни ракет. Турция, чьи войска вошли в Сирию с севера еще при Асаде (в 2016 году), в свою очередь, стремится решить кардинальным образом «курдский вопрос», считая курдов с их стремлением создать в регионе собственное государство главной угрозой собственной безопасности. Территорию, где проживают курды, сейчас в основном контролируют вооруженные формирования Сирийских демократических сил (их поддерживает размещенный в Сирии американский контингент), а также Отряды народной самообороны (YPG). Турция классифицирует YPG как террористическую организацию, считая, что группировка связана с Рабочей партией Курдистана, которая воюет с турецкими властями еще с 1980-х. Глава МИД Хакан Фидан заявляет, что уничтожение YPG в Сирии «неизбежно» и что Анкара не позволит группе сохранять присутствие в стране. Израиль в этой ситуации пытается взять на себя роль защитника курдов. МИД Израиля обратился к мировому сообществу с призывом оказать давление на Турцию, чтобы она прекратила атаки против курдов на севере Сирии. Глава МИД Израиля Гидеон Саар, к возмущению Анкары, заявил, что Израиль должен считать курдов, которых, по его словам, притесняют и Турция, и Иран, своими «естественными союзниками», а также должен укреплять связи с ними и другими меньшинствами Ближнего Востока. Теперь Рабочая партия Курдистана (которую, напомним, Анкара считает террористической организацией) может обрести нового союзника в лице Израиля.

Для израильского премьера Нетаньяху это может стать еще одним «орудием противодействия» турецкому президенту Эрдогану, отношения с которым испортились уже давно – главным образом из-за «палестинского вопроса». Но теперь противостояние Иерусалима и Анкары расширяется и грозит прямым военным конфликтом Израиля с Турцией. Впрочем, весьма маловероятно, что Израиль будет поддерживать сирийских курдов в военном или просто финансовом или экономическом плане. Тем более что с военной поддержкой вполне пока справляются размещенные в курдских районах Сирии 2 тысячи американских военных. Президент Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция готова пойти на расширение своего военного вмешательства в стране, если Сирия распадется или «будет разрушена ее унитарная структура» (имеется ввиду, что Анкара не допустит никакой автономии курдов, которой они де-факто пользовались в последние годы). В том числе Анкару беспокоит продвижение израильтян с юга страны – эдак, мол, они и до Дамаска дойдут. Хотя вряд ли на деле израильская армия способна сегодня взять Дамаск и тем более потом его контролировать. Укрепление позиций Турции в Дамаске может приблизить Эрдогана к созданию широкой сферы влияния, которая простиралась бы через бывшие территории Османской империи, вплоть до Ливии и Сомали. За исключением Катара, который более тесно связан с Турцией, такие важные игроки региона, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Иордания с подозрением смотрят на такой рост влияния Анкары. В этом они, парадоксальным образом, совпадают с настроениями в Израиле. При том что Турция в 1949 году стала первой мусульманской страной, признавшей Израиль, и по-прежнему сохраняет посольство в Тель-Авиве. А вот личные отношения Эрдогана и Нетаньяху вконец испортились на фоне операции израильтян в Секторе Газа, в которой уже погибли более 40 тысяч палестинцев, за что Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником Газы» и ввел санкции против Израиля.

Объективно, для Израиля все же выгоднее, если в Сирии будут «рулить» турки, чем когда там получали при Асаде все больше влияния иранцы. По крайней мере, Турция никогда, в отличие от Ирана, не ставила целью уничтожение государства Израиль. Также она не вооружает ливанскую «Хезболлу», обстреливающую Израиль ракетами. Однако все это не означает, что нарастающая на сирийской почве – пока только риторически – конфронтация между Турцией и Израилем не перерастет в полноценный военный конфликт. Новые власти Сирии вроде бы тоже уверяют, что не заинтересованы в конфликте с Израилем. Лидер переходного правительства Ахмед аль-Шараа уверяет, что хочет сосредоточиться на восстановлении страны. Однако в рядах пестрой группировки, захватившей контроль над Дамаском, находятся много деятелей, которые раньше играли ключевые роли в «Аль-Каиде» и ИГИЛ, у них могут быть на этот счет иные взгляды. К тому же в Израиле помнят, что аль-Джулани одобрил террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Риторически в Израиле тоже настроены сейчас весьма воинственно. Премьер Биньямин Нетаньяху на днях так и вовсе заявил, что Израиль должен быть готов к потенциальной войне с Турцией. Специально созданная израильским правительством комиссия подготовила доклад, в котором прямо предупреждает о растущем риске прямого конфликта с Анкарой.