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Эрдоган обсудил санкции с премьером Италии

00:54 594

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сообщает агентство «Анадолу».

Согласно заявлению, опубликованному Управлением по коммуникациям администрации президента Турции, в ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Италией, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган с удовлетворением отметил, что в прошлом году Турция и Италия достигли объема двусторонней торговли в 32 миллиарда долларов. По его словам, эта цифра может быть увеличена за счет развития торговых и инвестиционных отношений.

Турция понимает важность расширения сотрудничества с Италией во многих областях, в частности в оборонной промышленности и энергетике, пишет турецкое СМИ.

Он также подчеркнул, что важно принять меры по восстановлению Сирии, не теряя времени. По его мнению, отмена санкций против Сирии и лидерство Италии в этом процессе пойдут на пользу этому процессу.

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